Именно это позволяет системам постепенно окупить затраты на установку и в дальнейшем вырабатывать электроэнергию. О том, сколько на самом деле служат солнечные панели и как с годами меняется их эффективность, рассказывает BGR.

Сколько служат солнечные панели

Данные Агентства по охране окружающей среды США и результаты исследований в сфере фотоэлектрических систем свидетельствуют о том, что окупаемость первоначальных инвестиций в солнечные панели может занимать годы. В то же время длительный срок службы оборудования позволяет окупить систему в долгосрочной перспективе.

При надлежащем уходе качественный комплект солнечных панелей может работать 25 лет и более.

Срок эксплуатации в значительной степени зависит от типа панелей. Кремниевые монокристаллические и поликристаллические модели способны прослужить более 25 лет. Тонкопленочные панели обычно эксплуатируются от 10 до 20 лет, хотя современные технологии постепенно улучшают этот показатель.

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Солнечные панели / Фото Unsplash

В то же время по истечении расчетного срока солнечные панели не перестают работать внезапно. Их производительность постепенно снижается из-за естественной деградации материалов.

Поэтому понятие "полезный срок службы" означает период, в течение которого система остается максимально эффективной и экономически целесообразной.

После этого обновление оборудования может стать более выгодным, однако сами панели по-прежнему способны вырабатывать электроэнергию.

Как с годами меняется эффективность солнечных панелей

Исследователи Национальной лаборатории Скалистых гор, ранее известной как Национальная лаборатория возобновляемой энергетики, проанализировали большое количество фотоэлектрических систем в США. Они установили, что средний уровень потери производительности составляет около 0,75% в год.

В то же время в регионах с более жарким климатом этот показатель может быть примерно в два раза выше. Таким образом, примерно через 30 лет эффективность большинства панелей опускается ниже 80%. Впрочем, более качественные модели при благоприятных условиях могут терять лишь около 0,3% производительности ежегодно.

Эффективность солнечных панелей снижается с годами / Фото Unsplash

На долговечность оборудования также влияет уход за ним. Эксперты советуют очищать солнечные панели от 2 до 4 раз в год в зависимости от количества пыли, листьев, пыльцы и особенностей установки.

В статье также отмечается, что очищать панели нужно максимально осторожно, чтобы не повредить оборудование. В целом солнечные панели не требуют сложного обслуживания, однако пренебрегать уходом за ними не стоит, особенно если важно сохранить их максимальную эффективность.