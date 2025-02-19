Похорон сови з Duolingo став новим трендом у TikTok: меми заполонили мережу

У TikTok набирає популярності вірусний тренд, у якому користувачі "ховають" знамениту зелену сову з Duolingo. Відео з похоронами культового персонажа заполонили платформу.

У своїх відео користувачі імітують скорботні церемонії, несуть уявну труну та прощаються з персонажем, який роками нагадував їм про вивчення мов. 24 Канал зібрав найяскравіші реакції на смерть сови Дуо у TikTok.

Дивіться також У тизері нового сезону "Бріджертонів" помітили кокошник: українці пояснили, чому це "крінж"

Як у TikTok реагують на смерть сови Doulingo

Новий вірусний тренд заполонив TikTok – користувачі інсценують похорон зеленої сови з Duolingo, яка роками переслідувала їх нагадуваннями про уроки. У своїх відео люди вдягаються в чорне, ридають біля символічних "могил" і несуть уявну труну під траурну музику.

Користувачі "оплакують" смерть Doulingo: дивіться відео

MrBeast прийшов до "могили" сови Дуо: дивіться відео

Інші маскоти реагують на смерть сови Doulingo: дивіться відео

Мем з'явився одразу після того, як у соцмережах з'явилася інформація про те, що сова Дуо померла. Деякі компанії долучилися до популярного тренду та почали обігрувати причину смерті відомого маскота.

KFC у Великобританії зняли свою причину смерті сови Doulingo: дивіться відео

KFC у Франції також зробили мем про причину смерті сови Дуо: дивіться відео

Видання Metro вважає, що сова Doulingo загинула внаслідок аварії: дивіться відео

#duolingo #breakingnews #language ♬ Very Sad - Enchan @metrouk In a sad update, @duolingo has revealed the cause of death of their mascot, Duo, showing on TikTok that the owl died in a car accident. They said in a statement: 'We can confirm the statements in our recent social posts are true.' 'There is an ongoing investigation that we cannot comment on extensively at this time.' We took all those language lesson reminders for granted. #fyp

Не відстає від тренду і офіційний TikTok-акаунт Doulingo, який активно публікує відео і обігрує тему смерті своєї сови.

Сова Doulingo померла: дивіться відео

Офіційний акаунт Doulingo у TikTok обіграв смерть сови Дуо: дивіться відео

Сову Дуо готуються "провести в останню путь": дивіться відео

Відео з реакцією на звістку про смерть сови Дуо збирають мільйони переглядів, а у коментарях користувачі жартують, що тепер можуть спати спокійно, не боячись чергового нагадування про пропущений урок.

Що відомо про смерть сови Doulingo

Напередодні команда Duolingo зробила неочікувану заяву про те, що їхній знаменитий символ, зелена сова Дуо, помер. У компанії зазначили, що розслідують причини смерті сови.

Однією з причин смерті називають користувачів, які занадто часто пропускали уроки. Також представники компанії закликали утриматися від ненависті до сови, яка стала мемом завдяки своїм настирливим нагадуванням.

У своєму зверненні Duolingo запропонував тим, хто хоче висловити негатив про сову, вказати номер своєї кредитної картки, щоб вони могли підписати користувача на Duolingo Max в пам’ять про Дуо.

До того ж на знак цього "трагічного" моменту Duolingo змінив профільні зображення в соцмережах, а також оновив піктограму застосунку – замість звичних очей Duo тепер зображені хрести.

Втім, не всі вірять у «смерть» Duolingo. Деякі припускають, що це маркетинговий хід, покликаний привернути увагу до застосунку, який залишається одним із найпопулярніших у світі для вивчення мов.

До того ж Duolingo відомий своїм креативним підходом до контенту. Тож багато хто впевнений, що ця історія – лише початок нової маркетингової кампанії.