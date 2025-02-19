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Тренди Будь у тренді Похорон сови з Duolingo став новим трендом у TikTok: меми заполонили мережу
19 лютого, 12:10
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Похорон сови з Duolingo став новим трендом у TikTok: меми заполонили мережу

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У TikTok став вірусним тренд з інсценуванням похорону зеленої сови з Duolingo, з відео про уявні церемонії прощання.
  • Тренд підтримали різні компанії та офіційний TikTok-акаунт Duolingo, створюючи меми про причину "смерті" сови.
  • Відео з похоронами сови Дуо набирають мільйони переглядів, викликаючи жартівливі коментарі про відсутність нагадувань про уроки.

У TikTok набирає популярності вірусний тренд, у якому користувачі "ховають" знамениту зелену сову з Duolingo. Відео з похоронами культового персонажа заполонили платформу.

У своїх відео користувачі імітують скорботні церемонії, несуть уявну труну та прощаються з персонажем, який роками нагадував їм про вивчення мов. 24 Канал зібрав найяскравіші реакції на смерть сови Дуо у TikTok. 

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Як у TikTok реагують на смерть сови Doulingo

Новий вірусний тренд заполонив TikTok – користувачі інсценують похорон зеленої сови з Duolingo, яка роками переслідувала їх нагадуваннями про уроки. У своїх відео люди вдягаються в чорне, ридають біля символічних "могил" і несуть уявну труну під траурну музику.

Користувачі "оплакують" смерть Doulingo: дивіться відео

MrBeast прийшов до "могили" сови Дуо: дивіться відео

@mrbeast I didn’t do it @Duolingo ♬ Overture - Andrew Lloyd Webber & "The Phantom Of The Opera" Original London Cast

Інші маскоти реагують на смерть сови Doulingo: дивіться відео

@footlockereu Duo was suppose to be my valentine @Duolingo #duolingo #duo #mascot #fyp #sneakers ♬ Sad Vibes - Dii Music

Мем з'явився одразу після того, як у соцмережах з'явилася інформація про те, що сова Дуо померла. Деякі компанії долучилися до популярного тренду та почали обігрувати причину смерті відомого маскота.

KFC у Великобританії зняли свою причину смерті сови Doulingo: дивіться відео

@kfc_uki RIP @Duolingo ♬ original sound - KFC_UKI

KFC у Франції також зробили мем про причину смерті сови Дуо: дивіться відео

@kfc_france On avait faim @Duolingo France #kfc #duolingo #aifilter ♬ original sound - Jyoung101

Видання Metro вважає, що сова Doulingo загинула внаслідок аварії: дивіться відео

@metrouk In a sad update, @duolingo has revealed the cause of death of their mascot, Duo, showing on TikTok that the owl died in a car accident. They said in a statement: 'We can confirm the statements in our recent social posts are true.' 'There is an ongoing investigation that we cannot comment on extensively at this time.' We took all those language lesson reminders for granted. #fyp #duolingo #breakingnews #language ♬ Very Sad - Enchan

Не відстає від тренду і офіційний TikTok-акаунт Doulingo, який активно публікує відео і обігрує тему смерті своєї сови.

Сова Doulingo померла: дивіться відео

@duolingo RIP DUO #duolingo ♬ Dixon Dallas Good Lookin - Jake Hill

Офіційний акаунт Doulingo у TikTok обіграв смерть сови Дуо: дивіться відео

@duolingofrance une dernière danse ... #duolingo ♬ original sound - Monir Hossain

Сову Дуо готуються "провести в останню путь": дивіться відео

@duolingofrance j'ai un secret - A. #prettylittleliars #duolingo ♬ original sound - 2000s TV Show Throwbacks

Відео з реакцією на звістку про смерть сови Дуо збирають мільйони переглядів, а у коментарях користувачі жартують, що тепер можуть спати спокійно, не боячись чергового нагадування про пропущений урок.

Що відомо про смерть сови Doulingo

Напередодні команда Duolingo зробила неочікувану заяву про те, що їхній знаменитий символ, зелена сова Дуо, помер. У компанії зазначили, що розслідують причини смерті сови.

Однією з причин смерті називають користувачів, які занадто часто пропускали уроки. Також представники компанії закликали утриматися від ненависті до сови, яка стала мемом завдяки своїм настирливим нагадуванням.

У своєму зверненні Duolingo запропонував тим, хто хоче висловити негатив про сову, вказати номер своєї кредитної картки, щоб вони могли підписати користувача на Duolingo Max в пам’ять про Дуо.

До того ж на знак цього "трагічного" моменту Duolingo змінив профільні зображення в соцмережах, а також оновив піктограму застосунку – замість звичних очей Duo тепер зображені хрести.

Втім, не всі вірять у «смерть» Duolingo. Деякі припускають, що це маркетинговий хід, покликаний привернути увагу до застосунку, який залишається одним із найпопулярніших у світі для вивчення мов.

До того ж Duolingo відомий своїм креативним підходом до контенту. Тож багато хто впевнений, що ця історія – лише початок нової маркетингової кампанії.