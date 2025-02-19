В своих видео пользователи имитируют скорбные церемонии, несут воображаемый гроб и прощаются с персонажем, который годами напоминал им об изучении языков. 24 Канал собрал самые яркие реакции на смерть совы Дуо в TikTok.

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Как в TikTok реагируют на смерть совы Doulingo

Новый вирусный тренд заполонил TikTok – пользователи инсценируют похороны зеленой совы с Duolingo, которая годами преследовала их напоминаниями об уроках. В своих видео люди одеваются в черное, рыдают возле символических "могил" и несут воображаемый гроб под траурную музыку.

Пользователи "оплакивают" смерть Doulingo: смотрите видео

MrBeast пришел к "могиле" совы Дуо: смотрите видео

Другие маскоты реагируют на смерть совы Doulingo: смотрите видео

Мем появился сразу после того, как в соцсетях появилась информация о том, что сова Дуо умерла. Некоторые компании присоединились к популярному тренду и начали обыгрывать причину смерти известного маскота.

KFC в Великобритании сняли свою причину смерти совы Doulingo: смотрите видео

KFC во Франции также сделали мем о причине смерти совы Дуо: смотрите видео

Издание Metro считает, что сова Doulingo погибла в результате аварии: смотрите видео

Не отстает от тренда и официальный TikTok-аккаунт Doulingo, который активно публикует видео и обыгрывает тему смерти своей совы.

Сова Doulingo умерла: смотрите видео

Официальный аккаунт Doulingo в TikTok обыграл смерть совы Дуо: смотрите видео

Сову Дуо готовятся "провести в последний путь": смотрите видео

Видео с реакцией на известие о смерти совы Дуо собирают миллионы просмотров, а в комментариях пользователи шутят, что теперь могут спать спокойно, не боясь очередного напоминания о пропущенном уроке.

Что известно о смерти совы Doulingo

Накануне команда Duolingo сделала неожиданное заявление о том, что их знаменитый символ, зеленая сова Дуо, умерла. В компании отметили, что расследуют причины смерти совы.

Одной из причин смерти называют пользователей, которые слишком часто пропускали уроки. Также представители компании призвали воздержаться от ненависти к сове, которая стала мемом благодаря своим назойливым напоминаниям.

В своем обращении Duolingo предложил тем, кто хочет выразить негатив о сове, указать номер своей кредитной карты, чтобы они могли подписать пользователя на Duolingo Max в память о Дуо.

К тому же в знак этого "трагического" момента Duolingo изменил профильные изображения в соцсетях, а также обновил пиктограмму приложения – вместо привычных глаз Duo теперь изображены кресты.

Впрочем, не все верят в "смерть" Duolingo. Некоторые предполагают, что это маркетинговый ход, призванный привлечь внимание к приложению, которое остается одним из самых популярных в мире для изучения языков.

К тому же Duolingo известен своим креативным подходом к контенту. Поэтому многие уверены, что эта история – только начало новой маркетинговой кампании.