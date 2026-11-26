Запитання "Розкажіть про себе" – одне з найпоширеніших під час співбесіди. Водночас саме на ньому кандидати нерідко припускаються помилок, які можуть завадити отримати бажану роботу.

Замість чіткої та змістовної відповіді вони перераховують свої досягнення або розповідають зайві подробиці. Кар'єрна експертка Фара Шаргі назвала три поширені помилки під час спілкування з потенційними роботодавцями та пояснила, як їх уникнути, пише CNBC.

Не перетворюйте відповідь на перелік досягнень

Шаргі понад десять років працювала рекрутеркою в Google, TikTok, Uber та The New York Times. За її словами, одна з головних проблем кандидатів – невміння коротко розповісти про себе та пояснити, чого саме вони прагнуть у кар’єрі.

Почувши запитання "Розкажіть про себе", кандидати часто починають перераховувати свої професійні здобутки. Однак такий підхід не допомагає співрозмовнику зрозуміти, яку саме роботу шукає людина та чому її варто рекомендувати.

Експертка радить будувати відповідь із трьох частин:

коротко назвіть свою професію або посаду;

конкретно поясніть, у якому напрямку хочете розвиватися;

поясніть, чому звернулися саме до цієї людини.

Наприклад: "Я аналітик ланцюга постачання. Звернувся до вас, оскільки ви перейшли з операційної діяльності у сферу стратегії, і саме це я б хотів зробити".

Відповідайте коротко на запитання "Розкажіть про себе" / Фото Unsplash

За словами Шаргі, на таку відповідь має вистачити приблизно 30 слів. Це допоможе співрозмовнику зрозуміти ваші цілі та сформулювати, чому вас варто рекомендувати на вакансію.

Не запитуйте про типовий робочий день

Ще одна поширена помилка – запитання "Як виглядає ваш типовий робочий день?". На думку експертки, воно зазвичай провокує загальну розповідь про посадові обов'язки, яка не дає багато корисної інформації.

Натомість Шаргі радить поцікавитися, яка частина роботи приносить співрозмовнику найбільше задоволення. Так можна дізнатися про конкретні завдання та ситуації, які роблять робочий день успішним.

Не варто запитувати про типовий робочий день / Фото Unsplash

Також варто запитати, за якими критеріями оцінюють результати роботи наприкінці року. Це допоможе зрозуміти, яких показників очікує роботодавець і що вважається успішним виконанням обов'язків.

Експертка зазначає, що під час відкриття нової вакансії рекрутери часто запитують менеджерів, як виглядає успіх працівника протягом перших 30 і 90 днів. Водночас ці вимоги не завжди зазначають в описі посади.

Не просіть загальних кар'єрних порад

Запитання "Яку пораду ви б дали тому, хто тільки починає свою кар'єру?" також не найкращий варіант. За словами Шаргі, найчастіше у відповідь можна почути загальні рекомендації на кшталт "працюйте наполегливо" або "будьте допитливими".

Щоб отримати конкретнішу інформацію, експертка радить поставити такі запитання до співрозмовника:

"Коли ви згадуєте про нещодавно прийнятого співробітника, з яким вам було приємно працювати, які якості спадають вам на думку?";

"Що найбільше здивувало вас на нинішній посаді?";

"Про що б ви хотіли знати, перш ніж влаштуватися на цю роботу?";

"Що зараз відбувається в галузі, про що, на вашу думку, варто знати більшій кількості людей?".

Такі запитання допоможуть дізнатися про конкретні якості успішних працівників, можливі труднощі на посаді та актуальні зміни у професійній сфері. Отриману інформацію можна використати під час наступної співбесіди, зокрема щоб навести доречні приклади зі свого досвіду.

Достатньо кількох питань, щоб отримати більше інформації про посаду / Фото Unsplash

Наприкінці зустрічі Шаргі також радить запитати співрозмовника, чи є ще хтось, із ким варто познайомитися з огляду на обговорені теми. Такий підхід допоможе розширити коло професійних контактів і потенційно отримати нові рекомендації.