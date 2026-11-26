Вместо четкого и содержательного ответа они перечисляют свои достижения или рассказывают лишние подробности. Эксперт по карьере Фара Шарги назвала три распространенных ошибки при общении с потенциальными работодателями и объяснила, как их избежать, пишет CNBC.

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Не превращайте ответ в перечень достижений

Шарги более десяти лет работала рекрутером в Google, TikTok, Uber и The New York Times. По ее словам, одна из главных проблем кандидатов – неумение кратко рассказать о себе и объяснить, к чему именно они стремятся в карьере.

Услышав вопрос "Расскажите о себе", кандидаты часто начинают перечислять свои профессиональные достижения. Однако такой подход не помогает собеседнику понять, какую именно работу ищет человек и почему его стоит рекомендовать.

Эксперт советует строить ответ из трех частей:

кратко назовите свою профессию или должность;

конкретно объясните, в каком направлении хотите развиваться;

объясните, почему обратились именно к этому человеку.

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Например: "Я аналитик цепочки поставок. Обратился к вам, поскольку вы перешли из операционной деятельности в сферу стратегии, и именно это я бы хотел сделать".

Отвечайте коротко на вопрос "Расскажите о себе" / Фото Unsplash

По словам Шарги, на такой ответ должно хватить примерно 30 слов. Это поможет собеседнику понять ваши цели и сформулировать, почему вас стоит рекомендовать на вакансию.

Не спрашивайте о типичном рабочем дне

Еще одна распространенная ошибка – вопрос "Как выглядит ваш типичный рабочий день?". По мнению эксперта, он обычно провоцирует общий рассказ о должностных обязанностях, который не дает много полезной информации.

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Вместо этого Шарги советует поинтересоваться, какая часть работы доставляет собеседнику наибольшее удовольствие. Так можно узнать о конкретных задачах и ситуациях, которые делают рабочий день успешным.

Не стоит спрашивать о типичном рабочем дне / Фото Unsplash

Также стоит спросить, по каким критериям оценивают результаты работы в конце года. Это поможет понять, каких показателей ожидает работодатель и что считается успешным выполнением обязанностей.

Эксперт отмечает, что при открытии новой вакансии рекрутеры часто спрашивают менеджеров, как выглядит успех сотрудника в течение первых 30 и 90 дней. При этом эти требования не всегда указываются в описании должности.

Не просите общих карьерных советов

Вопрос "Какой совет вы бы дали тому, кто только начинает свою карьеру?" также не лучший вариант. По словам Шарги, чаще всего в ответ можно услышать общие рекомендации вроде "работайте упорно" или "будьте любознательными".

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Чтобы получить более конкретную информацию, эксперт советует задать собеседнику такие вопросы:

"Когда вы вспоминаете о недавно принятом сотруднике, с которым вам было приятно работать, какие качества приходят вам на ум?";

"Что больше всего удивило вас на нынешней должности?";

"Что бы вы хотели знать, прежде чем устроиться на эту работу?";

"Что сейчас происходит в отрасли, о чем, по вашему мнению, стоит знать большему количеству людей?".

Такие вопросы помогут узнать о конкретных качествах успешных сотрудников, возможных трудностях на этой должности и актуальных изменениях в профессиональной сфере. Полученную информацию можно использовать во время следующего собеседования, в частности, чтобы привести уместные примеры из собственного опыта.

Достаточно нескольких вопросов, чтобы получить больше информации о должности / Фото Unsplash

В конце встречи Шарги также советует спросить собеседника, есть ли еще кто-то, с кем стоит познакомиться с учетом обсужденных тем. Такой подход поможет расширить круг профессиональных контактов и потенциально получить новые рекомендации.