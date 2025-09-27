Кожна станція метро у Києві має свою власну історію. Вона приховує таємниці, які можуть зацікавити та нікого не залишать байдужим.

Наприклад, станція червоної лінії "Гідропарк" вважається єдиною станцією, що розташована фактично на острові. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію "Гідропарк"?

Станцію метро "Гідропарк" відкрили у 1965 році. Спершу планували, що там буде справжній транспортний вузол, однак все вийшло зовсім інакше. "Гідропарк" став сезонною зупинкою, адже саме сюди люди приїздять влітку, щоб відпочити на пляжі.

Станція метро "Гідропарк": дивіться відео

Влітку на станції виходять тисячі людей, проте у холодні пори року там майже порожньо. Крім цього, станція метро "Гідропарк" – наземна. Вона вважається однією із найкрасивіших ділянок метрополітену через вид, який відкривається просто з вагона.

Ця станція – ще одне свідчення унікальності Києва та його історії.

Що відомо про Київський метрополітен?

Це складна транспортна система, яка переважно розташована під землею. Діє три лінії: червона, синя та зелена, мовиться у Вікіпедії.

Офіційно його відкрили 6 листопада 1960 року. Спершу було збудовано та відкрито всього 5 станцій. Зараз Київський метрополітен налічує 52 станції. Щодня ним користуються тисячі людей.

Чому "Арсенальну" збудували так глибоко?