Кожна станція Київського метрополітену має власну історію. Вона може не тільки зацікавити, а й заінтригувати та змусити подивитись на "підземку" інакше.

Наприклад, станції "Славутич" зеленої гілки метро Києва взагалі могло не бути. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Славутич"?

Станції метро "Славутич" у Києві могло не існувати, адже її не було у плані будівництва. Натомість її відрили 30 грудня 1992 року – разом із сусідніми станціями. Фактично, це допомогти з'єднати нові житлові масиви із центром столиці.

Зверніть увагу! Станцію "Славутич" додали до плану Київського метрополітену наприкінці 1980-х років.

Назва походить від давньоукраїнської назви Дніпра. Це відображено у оздобленні станції – кольори та текстури імітують гладь води, а освітлення – зоряне небо.

Станція метро "Славутич": дивіться відео

Поєднання архітектури, символіки та мистецтва робить станцію "Славутич" особливою серед інших.

Які станції були першими у метро Києва?

Київський метрополітен став третім у Радянському Союзі. Першими стали одразу 5 станцій, мовиться у Вікіпедії.

Зокрема, перші станції відкрили 6 листопада 1960 року. Функціонували такі станції: "Дніпро", "Вокзальна", "Арсенальна", "Хрещатик" та "Університет".

Що відомо про станцію метро "Дніпро"?