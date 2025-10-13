Наприклад, станції "Славутич" зеленої гілки метро Києва взагалі могло не бути. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Що відомо про станцію метро "Славутич"?
Станції метро "Славутич" у Києві могло не існувати, адже її не було у плані будівництва. Натомість її відрили 30 грудня 1992 року – разом із сусідніми станціями. Фактично, це допомогти з'єднати нові житлові масиви із центром столиці.
Зверніть увагу! Станцію "Славутич" додали до плану Київського метрополітену наприкінці 1980-х років.
Назва походить від давньоукраїнської назви Дніпра. Це відображено у оздобленні станції – кольори та текстури імітують гладь води, а освітлення – зоряне небо.
Станція метро "Славутич": дивіться відео
Поєднання архітектури, символіки та мистецтва робить станцію "Славутич" особливою серед інших.
Які станції були першими у метро Києва?
Київський метрополітен став третім у Радянському Союзі. Першими стали одразу 5 станцій, мовиться у Вікіпедії.
Зокрема, перші станції відкрили 6 листопада 1960 року. Функціонували такі станції: "Дніпро", "Вокзальна", "Арсенальна", "Хрещатик" та "Університет".
Що відомо про станцію метро "Дніпро"?
- Станція метро "Дніпро" виглядає як справжній оглядовий майданчик, а не типова станція метрополітену. Її відкрили ще у далекому 1960 році. Вона вважається першою естакадною станцією у всьому Радянському Союзі.
- Потяг тут виїжджає з підземного тунелю просто на відкритий міст, тому пасажири можуть насолодитись неймовірними краєвидами. архітектори неабияк постарались над проєктом цієї станції. Вони зробили її так, щоб вона символізувала ворота на лівобережжя.
- На момент будівництва станції метро "Дніпро" планували зробити ще одну гілку метро, тому поряд зробили естакади, які так і не стали частиною метрополітену.