Наприклад, станції "Славутич" зеленої гілки метро Києва взагалі могло не бути. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Славутич"?

Станції метро "Славутич" у Києві могло не існувати, адже її не було у плані будівництва. Натомість її відрили 30 грудня 1992 року – разом із сусідніми станціями. Фактично, це допомогти з'єднати нові житлові масиви із центром столиці.

Зверніть увагу! Станцію "Славутич" додали до плану Київського метрополітену наприкінці 1980-х років.

Назва походить від давньоукраїнської назви Дніпра. Це відображено у оздобленні станції – кольори та текстури імітують гладь води, а освітлення – зоряне небо.

Поєднання архітектури, символіки та мистецтва робить станцію "Славутич" особливою серед інших.

Які станції були першими у метро Києва?

Київський метрополітен став третім у Радянському Союзі. Першими стали одразу 5 станцій, мовиться у Вікіпедії.

Зокрема, перші станції відкрили 6 листопада 1960 року. Функціонували такі станції: "Дніпро", "Вокзальна", "Арсенальна", "Хрещатик" та "Університет".

Що відомо про станцію метро "Дніпро"?