Например, станции "Славутич" зеленой ветки метро Киева вообще могло не быть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции метро "Славутич"?

Станции метро "Славутич" в Киеве могло не существовать, ведь ее не было в плане строительства. Зато ее отрыли 30 декабря 1992 года – вместе с соседними станциями. Фактически, это помочь соединить новые жилые массивы с центром столицы.

Обратите внимание! Станцию "Славутич" добавили в план Киевского метрополитена в конце 1980-х годов.

Название происходит от древнеукраинского названия Днепра. Это отражено в отделке станции – цвета и текстуры имитируют гладь воды, а освещение – звездное небо.

Станция метро "Славутич": смотрите видео

Сочетание архитектуры, символики и искусства делает станцию "Славутич" особенной среди других.

Какие станции были первыми в метро Киева?

Киевский метрополитен стал третьим в Советском Союзе. Первыми стали сразу 5 станций, говорится в Википедии.

В частности, первые станции открыли 6 ноября 1960 года. Функционировали такие станции: "Днепр", "Вокзальная", "Арсенальная", "Крещатик" и "Университет".

