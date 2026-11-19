Більшість людей, почувши про Статую Свободи, одразу згадують Нью-Йорк, проте у Львові є своя версія знаменитого монумента. Щоправда, щоб її побачити, доведеться уважно придивитися до дахів історичних будівель у центрі міста.

Ба більше, насправді це зовсім не Статуя Свободи, хоча зовнішня схожість справді присутня. Про те, що ховається за незвичайною скульптурою, де її шукати та який сенс вона має, розповідає 24 Канал.

Де у Львові шукати Статую Свободи

Шукати незвичайну скульптуру потрібно на проспекті Свободи, 15. Вона прикрашає купол будівлі, у якій сьогодні працює Музей етнографії та художнього промислу.

Де розташована львівська "Статуя Свободи": дивіться на карті

На перший погляд, фігуру легко сплутати з американською Статуєю Свободи. Жінка тримає в руці смолоскип, а її голову прикрашає корона з променями.

Проте львівська "Статуя Свободи" замість того, щоб гордо стояти на постаменті, вона сидить на даху будівлі. Крім того, обабіч жінки можна помітити двох чоловіків.

Львівська "Статуя Свободи" / Фото Євгенія Ткачука

Чому це не зовсім Статуя Свободи

Попри схожість з американським монументом, справжня назва львівської композиції – "Ощадність. Рільництво. Промисловість". Її створили не для прославлення свободи, а як символ фінансового добробуту Галичини.

Центральна жіноча постать уособлює ощадність – уміння зберігати та примножувати гроші. А двоє чоловіків, яких вона обіймає, символізують сільське господарство та промисловість.

Така композиція невипадково з'явилася саме на цій будівлі. Наприкінці XIX століття тут розміщувалася Галицька ощадна каса – фінансова установа, для якої й звели споруду.

Галицька ощадна каса / Архівне фото

Автором скульптурної композиції був італійський скульптор Леонард Марконі. Її встановили у 1891 році.

Цікаво, що американська Статуя Свободи з'явилася на 5 років раніше. Через зовнішню схожість двох пам'яток виникали навіть припущення, що одна могла бути створена за мотивами іншої. Однак переконливих доказів того, що Марконі запозичив ідею американського монумента, немає.