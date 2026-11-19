Более того, на самом деле это вовсе не Статуя Свободы, хотя внешнее сходство действительно присутствует. О том, что скрывается за этой необычной скульптурой, где ее искать и какой смысл она имеет, рассказывает 24 Канал.

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Где во Львове искать Статую Свободы

Искать необычную скульптуру нужно на проспекте Свободы, 15. Она украшает купол здания, в котором сегодня работает Музей этнографии и художественного ремесла.

Где расположена львовская "Статуя Свободы": смотрите на карте

На первый взгляд фигуру легко спутать с американской Статуей Свободы. Женщина держит в руке факел, а ее голову украшает корона с лучами.

Однако львовская "Статуя Свободы" вместо того, чтобы гордо стоять на постаменте, сидит на крыше здания. Кроме того, по обе стороны от женщины можно заметить двух мужчин.

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Львовская "Статуя Свободы" / Фото Евгения Ткачука

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Почему это не совсем Статуя Свободы

Несмотря на сходство с американским монументом, настоящее название львовской композиции – "Бережливость. Земледелие. Промышленность". Ее создали не для прославления свободы, а как символ финансового благосостояния Галичины.

Центральная женская фигура олицетворяет бережливость – умение сохранять и приумножать деньги. А двое мужчин, которых она обнимает, символизируют сельское хозяйство и промышленность.

Такая композиция неслучайно появилась именно на этом здании. В конце XIX века здесь размещалась Галицкая сберегательная касса – финансовое учреждение, для которого и возвели это здание.

Галицкая сберегательная касса / Архивная фотография

Автором скульптурной композиции был итальянский скульптор Леонард Маркони. Ее установили в 1891 году.

Интересно, что американская Статуя Свободы появилась на 5 лет раньше. Из-за внешнего сходства двух памятников даже высказывались предположения, что один из них мог быть создан по мотивам другого. Однако убедительных доказательств того, что Маркони заимствовал идею американского монумента, нет.