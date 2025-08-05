Стелла Рімінгтон, перша жінка, яка очолювала внутрішню розвідку Великої Британії, померла 3 серпня. Їй було 90 років і вона залишила неабиякий слід в історії.

Цю жінку називали "домогосподаркою-супершпигункою". Про це пише 24 канал із посиланням на Sky News.

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Як жінка керувала розвідкою?

Стелла Рімінгтон очолила МІ-5 у 1992 році та обіймала посаду протягом чотирьох років. Вона стала першою жінкою, яка досягла такого визнання. Щобільше, вона перша, хто був відмий публічно.

Глава МІ-5 була новаторкою. Вона відкрила історичні архіви відомства для громадськості, щоб підвищити їхню прозорість. Ця ініціатива включала передачу важливих документів до Національного архіву. Крім того, Стелла Рімінгтон увійшла в історію тому, що провела спільну пресконференцію з міністром внутрішніх справ.



Рімінгтон була першою жінкою на такій посаді / Фото Pexels

Цікаво, що вона не зникла із інформаційного поля після виходу на пенсію. У 2001 році вона видала свої мемуари, де розкрила деякі таємниці діяльності Внутрішньої розвідки Великої Британії під її керівництвом. Це спровокувало упереджене ставлення до неї серед колишніх колег.

Крім цього, вона також стала авторкою кількох шпигунських романів. Її героїнею також стала жінка – Ліз Карлайл.

Вважається, що саме її керівництво стало початком нового етапу розвитку розвідки Великої Британії. Вона стала реформаторкою та новаторкою у цій сфері. Їй вдалося досягти успіху, тож тепер її ім'я добре відоме у всьому світі.

До слова, Маргарет Бурк-Вайт була першою жінкою-воєнною кореспонденткою, яка фотографувала під час Другої світової війни, включаючи бомбардування Москви і концтабори. Вона зробила значний внесок у розвиток фотографії та вплинула на сприйняття жінок у суспільстві, продовжуючи працювати навіть після діагнозу хвороби Паркінсона.