Эту женщину называли "домохозяйкой-супершпионкой". Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Sky News.

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Как женщина руководила разведкой?

Стелла Римингтон возглавила МИ-5 в 1992 году и занимала должность в течение четырех лет. Она стала первой женщиной, которая достигла такого признания. Более того, она первая, кто был известен публично.

Глава МИ-5 была новатором. Она открыла исторические архивы ведомства для общественности, чтобы повысить их прозрачность. Эта инициатива включала передачу важных документов в Национальный архив. Кроме того, Стелла Римингтон вошла в историю потому, что провела совместную пресс-конференцию с министром внутренних дел.



Римингтон была первой женщиной на такой должности / Фото Pexels

Интересно, что она не исчезла из информационного поля после выхода на пенсию. В 2001 году она издала свои мемуары, где раскрыла некоторые тайны деятельности Внутренней разведки Великобритании под ее руководством. Это спровоцировало предвзятое отношение к ней среди бывших коллег.

Кроме этого, она также стала автором нескольких шпионских романов. Ее героиней также стала женщина – Лиз Карлайл.

Считается, что именно ее руководство стало началом нового этапа развития разведки Великобритании. Она стала реформатором и новатором в этой сфере. Ей удалось достичь успеха, и теперь ее имя хорошо известно во всем мире.

К слову, Маргарет Бурк-Уайт была первой женщиной-военным корреспондентом, которая фотографировала во время Второй мировой войны, включая бомбардировки Москвы и концлагеря. Она сделала значительный вклад в развитие фотографии и повлияла на восприятие женщин в обществе, продолжая работать даже после диагноза болезни Паркинсона.