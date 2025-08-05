Старейший город мира существует уже более 11 тысяч лет. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на EnVols.

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Какой город является самым старым в мире?

Всего на звание старейшего города мира претендуют сразу 3 ближневосточных населенных пункта. Например, столица Сирии Дамаск. Принято считать, что он основан около 3000 года до нашей эры, однако археологи обнаружили следы, которые заставляют предполагать, что город существует 10 тысяч лет.

Еще один сирийский город претендует на звание старейшего в мире – крупнейший город страны Алеппо, пострадавший во время гражданской войны. По некоторым данным он мог появиться еще за 11000 лет до нашей эры. Однако принято считать, что его основали около 6000 лет до нашей эры.

Поэтому звание старейшего города планеты имеет Иерихон – город на территории Палестины, на Западном берегу реки Иордан. Возраст города – более 11 тысяч лет. Еще около 8000 года до нашей эры Иерихон стал важным городом, о чем свидетельствуют оборонительные сооружения и укрепления. Более того, ученые обнаружили стены Иерихона, которые были разрушены. Библия описывает, что этот город захватил Иисус Навин и именно тогда стены были уничтожены. Ученые рассматривают две версии разрушения стен – боевые действия или катаклизм.



Современный Иерихон / Фото Pexels

Из-за своего расположения и древней истории Иерихон является местом, где свои отпечатки оставили культуры Древнего Египта, Персии, Ассирии, Греции и Римской империи.