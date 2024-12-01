Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabia.

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Асад потерял контроль над Алеппо

Председатель Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман отметил, что впервые с начала конфликта внутри страны город Алеппо вышел из-под контроля сирийских правительственных сил.

Он также отметил, что именно "Хайят Тахрир аш-Шам" и союзные оппозиционные группы получили контроль над городом Алеппо, за исключением районов, удерживаемых курдскими силами. Северные районы Алеппо, преимущественно населенные сирийскими курдами, остаются под юрисдикцией YPG, которые являются частью Национальной армии Сирийского Курдистана.

Кроме того, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзники успешно захватили аэропорт Алеппо и несколько близлежащих городов в субботу.

Президент Сирии отправил делегацию в Турцию по Алеппо

В издании Sözcü со ссылкой на сирийское телевидение отметили, что Башар Асада отправил в Турцию делегацию для обсуждения обострения войны в Алеппо и Хаме. Предварительно, сирийская делегация посетит город Анталия вместо Анкары.

Также сообщается, что Асад обратился к Египту с просьбой о посредничестве в урегулировании напряженности между Турцией и Сирией, однако Египет, как сообщается, отклонил эту просьбу. Пока официального подтверждения о прибытии сирийской делегации в Турцию не поступало.

В то же время источник издания в турецких службах безопасности опроверг информацию, что режим Асада направил в Анталию делегацию для обсуждения атак.

В свою очередь в издании CNN Türk написали со ссылкой на МИД Турции, что 2 декабря в страну состоится визит министра иностранных дел Ирана. На повестке дня иранский и турецкий министры хотят обсудить последние события в Сирии и будущее региона.

Также ожидается, что Аббас Аракчи "доставит сообщение сирийской администрации в Анкару".