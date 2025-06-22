К сожалению, ее имя знает не так много людей, однако большинство точно видели результаты ее работы – невероятные фото Второй мировой войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Несгибаемая Мэгги

После начала Второй мировой для Маргарет выбили аккредитацию от Вооруженных сил США. Можно только догадываться насколько это было сложно, ведь военные не хотели подвергать женщину опасности и откровенно сомневались в том, что у нее получится удачно ловить кадры войны.

Однако ее редактор ни на минуту не сомневалась, что отправить в горячие точки нужно именно Мэгги. Еще в редакции ее начали называть "несокрушимой" и недаром: она имела острый ум и умела делать такие кадры, которые не нуждались в объяснениях.

Я вряд ли понимаю, что делаю, пока не напечатаю собственные фотографии,

– говорила она.

До начала карьеры журналистки женщина уже имела собственную фотостудию и специализировалась на архитектурной фотографии. Она объясняла, что прошла курсы, а потом ей "просто везло" и людям нравились ее фотографии.

Однако это было не просто везение. Маргарет "чувствовала" кадр и этим неоднократно удивляла коллег. Она фотографировала советскую промышленность, была в Ужгороде и снимала стихийные бедствия в США.

Женщина и война

Сначала Маргарет отправили в Европу, однако в 1941 году ее отправили в СССР, ведь сомнений относительно вторжения Германии уже не было. Именно так она стала единственным фотографом, который зафиксировал бомбардировки Москвы. Она также сделала такой узнаваемый кадр Сталина с тех дней, фотографировала воздушные налеты и вернулась в США с уникальными кадрами.



Фотография бомбардировки Москвы Маргарет Бурк-Вайт / Фото LIFE

После того, как ее страна вступила в войну, она попросила о еще одной командировке. Именно тогда ей разработали уникальную форму, как для женщины-военного корреспондента. Она была единственной специалисткой в этой области.

В 1945 году она добралась с армией в Германию и прибыла в концлагерь Бухенвальд через 2 часа после того, как его оставили нацисты.



Фото корреспондентки из Бухенвальда / Фото LIFE

При жизни она сделала невероятный вклад в развитие фотографии и сильно повлияла на восприятие женщины в обществе. Даже после войны она не могла долго находиться на одном месте и всегда ехала туда, где происходили страшные вещи, которые нужно было документировать.

Она продолжала работать, несмотря на то, что в 49 лет ей диагностировали болезнь Паркинсона.

Кстати, известно также о другой женщине, которая точно разрушала стереотипы. Маргарет-Энн Балкли притворялась мужчиной, взяв имя Джеймс Барри, чтобы получить образование и стать хирургом, проводя один из первых успешных кесаревых сечений.