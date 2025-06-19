Однако это не помешало Маргарет-Энн Балкли стать хирургом и провести одно из первых или вообще первое (разные источники имеют разные свидетельства) успешное кесарево сечение. 24 Канал рассказывает ее историю.

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Кто такой Джеймс Барри

Маргарет родилась в Ирландии. Семья была бедной, поэтому она с раннего детства столкнулась с трудностями, однако в то же время она имела возможность общаться со многими творческими и неординарными личностями. Она мечтала связать свою жизнь с медициной, однако в то время такой путь для женщины был недоступен.

В подростковом возрасте девушка забеременела. Это тщательно скрывали, а когда ребенок родился, то мать будущего хирурга выдала ее за свою дочь, то есть сестру Маргарет. В это же время умер ее дядя, которого и звали Джеймсом Барри.

Впоследствии Маргарет использует его наследство и имя, чтобы получить образование. Она уговорила мать помочь ей с перевоплощением в мужчину. Маргарет была всего 150 сантиметров высотой и имела очень хрупкую структуру. Для того, чтобы скрыть это, ей заказали обувь на очень толстой подошве, а тело обматывали полотенцами.

Джеймс Барри, который на самом деле был Маргарет-Энн Балкли, поступил в Эдинбургский университет на медицинский факультет и впоследствии пошел на службу в армию.

Кесарево сечение

Джеймс Барри интересовался специфической хирургией и боролся за улучшение медицинских стандартов. В частности, он настаивал на важности гигиены и санитарии.

Впоследствии в рамках врачебной практики он оказывается в Южной Африке, где и проводит кесарево сечение за несколько лет до того, как такую же операцию успешно проведут в Великобритании.



Успешную операцию провела женщина / Фото из открытых источников

Стоит отметить! Операция была успешной. Выжила и роженица и ребенок. В то время выживание матери было необязательным для того, чтобы кесарево сечение считали успешным.

Разоблачение тайны

После лет медицинской деятельности Маргарет вышла на пенсию. Она вернулась в Лондон, где и умерла от дизентерии.

В завещании четко говорилось, что после смерти тело не нужно обмывать, однако одна из женщин таки решила это сделать, вопреки последней воле Джеймса Барри. Тогда и оказалось, что на самом деле это была женщина, Маргарет-Энн Балкли.

Она была вынуждена всю жизнь прятаться и притворяться мужчиной, чтобы построить карьеру и бороться за определенные улучшения, ведь только так ее голос мог быть услышанным.

Кстати, Мэри Маллон, известна как Тифозная Мэри, была первым бессимптомным носителем, что переносила тиф и была изолирована из-за угрозы для общества.