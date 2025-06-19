Однак це не завадило Маргарет-Енн Балклі стати хірургинею та провести один із перших або й взагалі перший (різні джерела мають різні свідчення) успішний кесарів розтин. 24 Канал розповідає її історію.

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Хто такий Джеймс Баррі

Маргарет народилась в Ірландії. Сім'я була бідною, тому вона з раннього дитинства зіштовхнулась із труднощами, проте водночас вона мала можливість спілкуватись із багатьма творчими та неординарними особистими. Вона мріяла пов'язати своє життя із медициною, однак у той час такий шлях для жінки був недоступним.

У підлітковому віці дівчина завагітніла. Це ретельно приховували, а коли дитина народилась, то матір майбутньої хірургині видала її за свою доньку, тобто сестру Маргарет. У цей же час помер її дядько, якого і звали Джеймсом Баррі.

Згодом Маргарет використає його спадок та ім'я, щоб здобути освіту. Вона вмовила матір допомогти їй з перевтіленням у чоловіка. Маргарет була всього 150 сантиметрів заввишки та мала дуже тендітну структуру. Для того, щоб приховати це, їй замовили взуття на дуже товстій підошві, а тіло обмотували рушниками.

Джеймс Баррі, який насправді був Маргарет-Енн Балклі, вступив до Единбурзького університету на медичний факультет та згодом пішов на службу до армії.

Кесарів розтин

Джеймс Баррі цікавився специфічною хірургією та боровся за покращення медичних стандартів. Зокрема, він наполягав на важливості гігієни та санітарії.

Згодом у межах лікарської практики він опиняється у Південній Африці, де і проводить кесарів розтин за кілька років до того, як таку ж операцію успішно проведуть у Великій Британії.



Успішну операцію провела жінка / Фото з відкритих джерел

Варто відзначити! Операція була успішною. Вижила і породілля і дитина. На той час виживання матері було необов'язковим для того, аби кесарів розтин вважали успішним.

Викриття таємниці

Після років медичної діяльності Маргарет вийшла на пенсію. Вона повернулась до Лондона, де й померла від дизентерії.

У заповіті чітко йшлося, що після смерті тіло не потрібно обмивати, проте одна із жінок таки вирішила це зробити, всупереч останній волі Джеймса Баррі. Тоді і виявилось, що насправді це була жінка, Маргарет-Енн Балклі.

Вона була змушена все життя ховатись та прикидатись чоловіком, щоб збудувати кар'єру та боротись за певні покращення, адже тільки так її голос міг бути почутим.

До речі, Мері Маллон, відома як Тифозна Мері, була першим безсимптомним носієм, що переносила тиф та була ізольована через загрозу для суспільства.