Термін "нульовий пацієнт" добре відомий медикам – так називають людей, які переносять смертельні захворювання, не маючи при цьому жодних симптомів. Про це пише 24 Канал.

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Хто така Тифозна Мері

Спершу цей термін з’явився випадково під час досліджень СНІДу в США, але сьогодні ним позначають тих, хто стає першоджерелом небезпечних інфекцій. Однією з найвідоміших таких осіб була Тифозна Мері – її історія і досі вражає.

Мері Маллон народилася в Ірландії, але в 15 років разом із родиною переїхала до Нью-Йорка, де почала працювати кухаркою у заможних родинах. Вона часто змінювала місце роботи, і щоразу після її приходу хтось із членів сім’ї починав хворіти. У місті Мамаронек, де вона працювала, спалахнула епідемія тифу, а в багатих будинках на Мангеттені, де вона готувала їжу, заражалися десятки людей, дехто навіть помирав.



Жінка не відчувала симптомів хвороби / Фото Pexels

У 1906 році, після чергового випадку захворювання, дослідник Джордж Сопер припустив, що саме Мері може бути носієм хвороби. Він запропонував їй здати аналізи, але жінка категорично відмовилася, адже почувалася абсолютно здоровою. На той час у США ідея про те, що безсимптомна людина може поширювати небезпечну хворобу, здавалася нереальною, а до ірландських іммігрантів ставилися з упередженням, що лише ускладнювало ситуацію.

Вона переносила тиф

Зрештою, влада Нью-Йорка змусила Мері здати аналізи. Її госпіталізували, і після двох місяців обстежень лікарі виявили в її жовчному міхурі осередок черевного тифу. Їй запропонували видалити орган, проте вона відмовилася, вважаючи себе жертвою змови. У результаті її відправили на острів Норт-Бразер, де вона провела перший карантин.

У 1910 році жінку звільнили, взявши з неї обіцянку більше не працювати кухаркою. Вона спробувала знайти іншу роботу, але, отримуючи набагато меншу зарплату, повернулася до старої професії, змінивши ім’я.



Мері прожила довге життя / Фото Pexels

Поки її не впізнали, вона встигла заразити тифом ще десятки людей. У 1915 році, коли Мері працювала в лікарні, захворіли 20 осіб, і це стало останньою краплею. Вона знову була заарештована й відправлена на довічний карантин у Норт-Бразер, де жила до кінця життя.

У 1938 році вона померла від пневмонії, а її прах поховали в Бронксі. Тифозна Мері стала першим у світі безсимптомним носієм, якого ізолювали через загрозу для суспільства. Її ім’я перетворилося на символ людей, які, нехтуючи заходами безпеки, несвідомо поширюють небезпечні інфекції.