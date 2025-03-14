Термин "нулевой пациент" хорошо известен медикам – так называют людей, которые переносят смертельные заболевания, не имея при этом никаких симптомов. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто такая Тифозная Мэри

Сначала этот термин появился случайно во время исследований СПИДа в США, но сегодня им обозначают тех, кто становится первоисточником опасных инфекций. Одной из самых известных таких лиц была Тифозная Мэри – ее история до сих пор поражает.

Мэри Маллон родилась в Ирландии, но в 15 лет вместе с семьей переехала в Нью-Йорк, где начала работать поварихой в богатых семьях. Она часто меняла место работы, и каждый раз после ее прихода кто-то из членов семьи начинал болеть. В городе Мамаронек, где она работала, вспыхнула эпидемия тифа, а в богатых домах на Манхэттене, где она готовила еду, заражались десятки людей, некоторые даже умирали.



Женщина не чувствовала симптомов болезни / Фото Pexels

В 1906 году, после очередного случая заболевания, исследователь Джордж Сопер предположил, что именно Мэри может быть носителем болезни. Он предложил ей сдать анализы, но женщина категорически отказалась, ведь чувствовала себя абсолютно здоровой. В то время в США идея о том, что бессимптомный человек может распространять опасную болезнь, казалась нереальной, а к ирландским иммигрантам относились с предубеждением, что только усложняло ситуацию.

Она переносила тиф

В конце концов, власти Нью-Йорка заставили Мэри сдать анализы. Ее госпитализировали, и после двух месяцев обследований врачи обнаружили в ее желчном пузыре очаг брюшного тифа. Ей предложили удалить орган, однако она отказалась, считая себя жертвой заговора. В результате ее отправили на остров Норт-Бразер, где она провела первый карантин.

В 1910 году женщину уволили, взяв с нее обещание больше не работать поварихой. Она попыталась найти другую работу, но, получая гораздо меньшую зарплату, вернулась к старой профессии, сменив имя.



Мэри прожила долгую жизнь / Фото Pexels

Пока ее не узнали, она успела заразить тифом еще десятки людей. В 1915 году, когда Мэри работала в больнице, заболели 20 человек, и это стало последней каплей. Она снова была арестована и отправлена на пожизненный карантин в Норт-Бразер, где жила до конца жизни.

В 1938 году она умерла от пневмонии, а ее прах похоронили в Бронксе. Тифозная Мэри стала первым в мире бессимптомным носителем, которого изолировали из-за угрозы для общества. Ее имя превратилось в символ людей, которые, пренебрегая мерами безопасности, бессознательно распространяют опасные инфекции.