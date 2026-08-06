Ця звичка Стіва Джобса досі дивує: він тижнями їв лише один продукт

Ім'я Стіва Джобса зазвичай асоціюють із технологіями та революційними гаджетами. Проте засновник Apple був відомий не лише своїми ідеями, а й дуже незвичним способом життя.

Однією з його найдивніших звичок була сувора дієта: у різні періоди життя Джобс міг тижнями харчуватися лише одним продуктом, переконаний, що це корисно для здоров'я, пише The Times of India.

Тижнями їв лише моркву

Ще в молодості Джобс захопився фрукторіанством – системою харчування, прихильники якої вважають, що основу раціону мають становити фрукти, ягоди, горіхи та деякі овочі. Втім, навіть серед фрукторіанців його звички вважали незвичайними.

За спогадами біографа Волтера Айзексона, а також колег Джобса, він міг кілька тижнів поспіль їсти майже виключно моркву або один вид фруктів, наприклад яблука.

Через таку дієту шкіра підприємця іноді набувала помаранчевого відтінку – це пояснювали надлишком бета-каротину в організмі. Він вірив, що така дієта очищає організм Джобс був переконаний, що проста рослинна їжа допомагає організму працювати краще.

Він захоплювався різними оздоровчими практиками, експериментував із голодуванням і вірив, що харчування може суттєво впливати не лише на фізичний стан, а й на ясність мислення. Через це він часто різко змінював раціон.

Інколи міг довгий час їсти тільки яблука, інколи – моркву або фруктові салати. Такі експерименти тривали роками.

Через дієту колеги не хотіли сидіти поруч

Із харчовими звичками пов'язана ще одна відома історія. Джобс був переконаний, що завдяки фруктовій дієті його організм майже не виділяє запахів, тому не завжди вважав за потрібне регулярно користуватися дезодорантом або навіть приймати душ.

Через це під час роботи в Atari колеги нерідко скаржилися на неприємний запах. За спогадами співробітників, керівництво навіть перевело Джобса на нічні зміни, щоб він менше контактував із командою.

Лікарі не підтримували такі експерименти

Попри популярність різних дієт, фахівці неодноразово наголошували, що тривале харчування одним продуктом не може забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами. Одноманітний раціон може призвести до дефіциту білків, жирів, вітамінів та мікроелементів.

Саме тому лікарі рекомендують максимально різноманітне харчування, навіть якщо людина дотримується рослинної дієти.