Стів Джобс пояснив, що найгірше, що для покоління Z – тих, кому сьогодні від 18 до 27 – запізнення на 10 хвилин часто не вважається проблемою. Про це пише 24 Канал із посиланням на опитування Jason Deegan.

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Чому це так важливо

Майже половина зумерів не вважають це "справжнім" запізненням. У бебі-бумерів такий підхід викликає здивування: лише 13% з них поділяють цю думку.

Типова відповідь зумера на зауваження полягає у тому, що він вже працює в метро, перевіряючи пошту. Важливішим за чіткий графік стає результат. Такий підхід народився в епоху гнучких годин, мобільності та постійної присутності в мережі.

Проте для таких людей, як Стів Джобс, така поведінка була б неприйнятною. Він вважав пунктуальність невід’ємною рисою відповідальної людини, а запізнення – знаком зневаги. Джобс починав зустрічі вчасно, незалежно від того, хто ще не з’явився в кімнаті. Для нього це було не про дисципліну, а про повагу.

Фахівці попереджають, що регулярне запізнення – це не лише частина стилю життя. Часто за цим ховається банальна дезорганізованість. У робочому середовищі це може негативно позначитись на репутації, зіпсувати відносини з колегами і навіть вплинути на кар’єру.



Підхід зумерів до роботи дуже змінився / Фото Pexels

Так, світ змінився. Сьогодні дедалі більше компаній впроваджують асинхронну роботу, де не всім потрібно бути "на зв’язку" одночасно. Але це не скасовує цінності надійності. Прийти вчасно – означає показати, що тобі можна довіряти.

Пунктуальність, можливо, втратила статус беззаперечного еталона, але вона й досі залишається важливим маркером професійної культури. Нові норми не обов’язково мають знищити старі – вони можуть їх доповнити.

Стрес-інтерв'ю використовується для перевірки кандидата на витривалість у складних ситуаціях, часто застосовується на посадах з високим рівнем відповідальності. Методи можуть включати несподівані запитання, створення дискомфорту або фізичні чинники, щоб перевірити, як кандидат тримається під тиском.