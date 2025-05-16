Повідомляє 24 Канал з посиланням на Think Stewartville.

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Яку професію не зможе замінити ШІ найближчим часом

Штучний інтелект не здатен замінити технічних працівників, які працюють в індустрії монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Ця галузь демонструє стрімке зростання по всьому світу – як через зміну клімату, так і завдяки появі більш досконалих і доступних технологій клімат-контролю в приміщеннях.

На сьогодні немає підстав вважати, що ШІ найближчим часом зможуть витіснити монтажників, які займаються встановленням кондиціонерів, систем вентиляцій та опалення в приватних будинках та в комерційних будівлях. Це той тип роботи, який не піддається автоматизації за сучасного рівня технологій, адже виконується безпосередньо на об’єктах замовників, а не в одному контрольованому виробничому цеху.

ШІ поки не зможе замінити монтажників / Фото Unsplash

Крім того, така діяльність потребує фізичної присутності фахівця на місці. ШІ може надати алгоритми дій, однак самостійно встановити, наприклад, котел чи кондиціонер, він поки що не здатен.

Окрім захищеності від експансії ШІ й зростаючого попиту на фахівців, ця професія має ще одну важливу перевагу, адже для її освоєння не потрібно університетського диплома. Здебільшого вистачає кількамісячних курсів або навчання безпосередньо в процесі роботи під керівництвом досвідченого спеціаліста.

Також ця сфера може бути привабливою для багатьох тим, що вона не є одноманітною та нудною. Майже кожне нове замовлення має свої особливості й вимагає індивідуального підходу, що знижує ризик професійного вигорання через одноманітність робочих завдань.

Монтажники фактично захищені від професійного вигорання / Фото Unsplash

Щодо заробітку, то монтажники систем клімат-контролю мають стабільно високий дохід. Конкретні суми залежать від країни чи навіть міста, однак вони завжди перевищують середній рівень.