Стрес-інтерв’ю – це одна з технік перевірки кандидата на витривалість у складних або непередбачуваних обставинах. Найчастіше її використовують під час підбору співробітників на посади з високим рівнем відповідальності або навантаження, пише 24 Канал.

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У чому полягає суть

Це можуть бути керівники, менеджери з продажу, працівники кол-центрів, журналісти, секретарі керівників або помічники топменеджерів.

На першому етапі співбесіди кандидату зазвичай ставлять стандартні питання: про досвід, навички, очікування від посади. І лише на другому етапі, коли вже налагоджено базовий контакт, HR-спеціаліст може перейти до стресового тестування.

Це може бути як несподіване або провокативне запитання, так і модель поведінки, яка навмисно створює дискомфорт. Кандидата можуть змусити сумніватися в собі або втратити контроль над емоціями. Наприклад, HR може запізнитися на зустріч, почати демонстративно ігнорувати співрозмовника, поводитися зневажливо або перервати відповідь кандидата заради дзвінка.

Поширеними є і психологічно складні запитання на кшталт:

"Ви справді вважаєте, що ваш досвід відповідає заявленій зарплаті?"

"Чому ви не можете відповісти чітко?"

"Як думаєте, чому вас так швидко звільнили з попереднього місця роботи?"

"Ви впевнені, що були цінним працівником?"

"Скільки зайців поміститься в цьому кабінеті?"

Крім слів, можуть застосовуватися й фізичні чинники: незручне або занадто спекотне приміщення, тиск кількома співбесідами поспіль або групове інтерв’ю без індивідуального підходу. Метою всіх цих прийомів є перевірити, як кандидат тримається під тиском, чи зберігає він самоконтроль, логіку, ввічливість та здатність до адекватної реакції в нестандартних обставинах.

Навіщо це компаніям і як до цього ставитися

Попри суперечливість таких методів, їх досі активно застосовують, особливо в конкурентних галузях. Для компаній це спосіб побачити людину в ситуації близькій до стресу, з яким вона, можливо, щоденно зіштовхуватиметься на роботі.

Кандидатам важливо розуміти, що мета стрес-інтерв’ю не в тому, щоб їх образити чи принизити, а в тому, щоб протестувати їхню емоційну витривалість.