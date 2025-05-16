Стив Джобс объяснил, что хуже всего, что для поколения Z – тех, кому сегодня от 18 до 27 – опоздание на 10 минут часто не считается проблемой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опрос Jason Deegan.

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Почему это так важно

Почти половина зуммеров не считают это "настоящим" опозданием. У бэби-бумеров такой подход вызывает удивление: только 13% из них разделяют это мнение.

Типичный ответ зуммера на замечание заключается в том, что он уже работает в метро, проверяя почту. Важнее четкого графика становится результат. Такой подход родился в эпоху гибких часов, мобильности и постоянного присутствия в сети.

Однако для таких людей, как Стив Джобс, такое поведение было бы неприемлемым. Он считал пунктуальность неотъемлемой чертой ответственного человека, а опоздание – знаком пренебрежения. Джобс начинал встречи вовремя, независимо от того, кто еще не появился в комнате. Для него это было не о дисциплине, а об уважении.

Специалисты предупреждают, что регулярное опоздание – это не только часть стиля жизни. Часто за этим скрывается банальная дезорганизованность. В рабочей среде это может негативно сказаться на репутации, испортить отношения с коллегами и даже повлиять на карьеру.



Подход зуммеров к работе очень изменился / Фото Pexels

Да, мир изменился. Сегодня все больше компаний внедряют асинхронную работу, где не всем нужно быть "на связи" одновременно. Но это не отменяет ценности надежности. Прийти вовремя – означает показать, что тебе можно доверять.

Пунктуальность, возможно, потеряла статус безоговорочного эталона, но она до сих пор остается важным маркером профессиональной культуры. Новые нормы не обязательно должны уничтожить старые – они могут их дополнить.

Стресс-интервью используется для проверки кандидата на выносливость в сложных ситуациях, часто применяется на должностях с высоким уровнем ответственности. Методы могут включать неожиданные вопросы, создание дискомфорта или физические факторы, чтобы проверить, как кандидат держится под давлением.