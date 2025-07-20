Почему женщины реже просят о повышении?

По данным опроса Пульс женского самочувствия, около 40% украинских женщин пока не могут достичь карьерных высот из-за отсутствия экономической стабильности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gradus Research.

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Впрочем респондентки признались, что часто не просят о повышении на работе и из-за личностных факторов:

35% опрошенных не хватает уверенности в себе;

30% украинок пожаловались на недостаточную смелость и решительность;

20% женщин отметили недостаток необходимых знаний;

17% респонденток не хватает сети контактов и связей;

15% не получают достаточной информации о возможностях.

Важно! Как продемонстрировал опрос, большинство украинок (около 84%) считают, что имеют умеренный или высокий потенциал для профессионального роста. Впрочем женщинам сложно совмещать работу и семью, и это они считают самым большим препятствием на пути к карьерным высотам.

Что есть препятствия для женщин в профессии?

Около 20% украинок, как говорится в исследовании, уже работали или и сейчас работают в профессиях, которые считались "мужскими". Речь идет о сферу ИТ, технические направления, B2B-сектор и тому подобное.

Примерно 76% респонденток все же никогда не работали в традиционно "мужских" профессиях.

Однако большинство из них готовы попробовать свои силы в этих направлениях, если возникнет необходимость из-за дефицита рабочей силы.

Вместе с тем женщинам, которые хотят переквалифицироваться, приходится бороться с эмоциональными барьерами и недостатком поддержки:

51% респонденток в возрасте 18-24 года указали на дискриминацию;

41% – на страх осуждения;

еще 41% женщин – на общественные предубеждения.

Стоит знать! Есть и благоприятные факторы для переквалификации украинских женщин. Среди них респондентки назвали бесплатные курсы и поддержку работодателей.