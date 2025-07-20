Почему женщины реже просят о повышении?
По данным опроса Пульс женского самочувствия, около 40% украинских женщин пока не могут достичь карьерных высот из-за отсутствия экономической стабильности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gradus Research.
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Впрочем респондентки признались, что часто не просят о повышении на работе и из-за личностных факторов:
- 35% опрошенных не хватает уверенности в себе;
- 30% украинок пожаловались на недостаточную смелость и решительность;
- 20% женщин отметили недостаток необходимых знаний;
- 17% респонденток не хватает сети контактов и связей;
- 15% не получают достаточной информации о возможностях.
Важно! Как продемонстрировал опрос, большинство украинок (около 84%) считают, что имеют умеренный или высокий потенциал для профессионального роста. Впрочем женщинам сложно совмещать работу и семью, и это они считают самым большим препятствием на пути к карьерным высотам.
Что есть препятствия для женщин в профессии?
Около 20% украинок, как говорится в исследовании, уже работали или и сейчас работают в профессиях, которые считались "мужскими". Речь идет о сферу ИТ, технические направления, B2B-сектор и тому подобное.
- Примерно 76% респонденток все же никогда не работали в традиционно "мужских" профессиях.
- Однако большинство из них готовы попробовать свои силы в этих направлениях, если возникнет необходимость из-за дефицита рабочей силы.
Вместе с тем женщинам, которые хотят переквалифицироваться, приходится бороться с эмоциональными барьерами и недостатком поддержки:
- 51% респонденток в возрасте 18-24 года указали на дискриминацию;
- 41% – на страх осуждения;
- еще 41% женщин – на общественные предубеждения.
Стоит знать! Есть и благоприятные факторы для переквалификации украинских женщин. Среди них респондентки назвали бесплатные курсы и поддержку работодателей.