Стрес-тест на співбесіді: що це таке та для чого це потрібно
- Стрес-інтерв'ю використовується для перевірки кандидата на витривалість у складних ситуаціях, часто застосовується на посадах з високим рівнем відповідальності.
- Методи можуть включати несподівані запитання, створення дискомфорту або фізичні чинники, щоб перевірити, як кандидат тримається під тиском.
Працевлаштування та пошук роботи може стати справжнім випробуванням. Іноді під час співбесід застосовують різні техніки для того, аби краще зрозуміти кандидата.
Стрес-інтерв’ю – це одна з технік перевірки кандидата на витривалість у складних або непередбачуваних обставинах. Найчастіше її використовують під час підбору співробітників на посади з високим рівнем відповідальності або навантаження, пише 24 Канал.
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У чому полягає суть
Це можуть бути керівники, менеджери з продажу, працівники кол-центрів, журналісти, секретарі керівників або помічники топменеджерів.
На першому етапі співбесіди кандидату зазвичай ставлять стандартні питання: про досвід, навички, очікування від посади. І лише на другому етапі, коли вже налагоджено базовий контакт, HR-спеціаліст може перейти до стресового тестування.
Це може бути як несподіване або провокативне запитання, так і модель поведінки, яка навмисно створює дискомфорт. Кандидата можуть змусити сумніватися в собі або втратити контроль над емоціями. Наприклад, HR може запізнитися на зустріч, почати демонстративно ігнорувати співрозмовника, поводитися зневажливо або перервати відповідь кандидата заради дзвінка.
Поширеними є і психологічно складні запитання на кшталт:
- "Ви справді вважаєте, що ваш досвід відповідає заявленій зарплаті?"
- "Чому ви не можете відповісти чітко?"
- "Як думаєте, чому вас так швидко звільнили з попереднього місця роботи?"
- "Ви впевнені, що були цінним працівником?"
- "Скільки зайців поміститься в цьому кабінеті?"
Крім слів, можуть застосовуватися й фізичні чинники: незручне або занадто спекотне приміщення, тиск кількома співбесідами поспіль або групове інтерв’ю без індивідуального підходу. Метою всіх цих прийомів є перевірити, як кандидат тримається під тиском, чи зберігає він самоконтроль, логіку, ввічливість та здатність до адекватної реакції в нестандартних обставинах.
Навіщо це компаніям і як до цього ставитися
Попри суперечливість таких методів, їх досі активно застосовують, особливо в конкурентних галузях. Для компаній це спосіб побачити людину в ситуації близькій до стресу, з яким вона, можливо, щоденно зіштовхуватиметься на роботі.
Кандидатам важливо розуміти, що мета стрес-інтерв’ю не в тому, щоб їх образити чи принизити, а в тому, щоб протестувати їхню емоційну витривалість.