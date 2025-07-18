Нова книга про "Голодні ігри" уже скоро з'явиться українською: коли її можна буде придбати

Ще у березні 2025 року Сюзанна Колінз видала нову книгу про всесвіт "Голодних ігор". Видавництво Bookchef анонсувало вихід книги українською мовою.

Уже розпочався передпродаж книги. Коли вона надійде у продаж – розповідає 24 Канал з посиланням на Bookchef.

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Коли чекати на нову книгу Сюзанни Колінз

18 березня 2025 року нова книга "Світанок перед жнивами" з'явилася у продажі англійською мовою. Ця книга є ще одним приквелом трилогії "Голодних ігор" – події відбуваються за 24 роки до подій першої книги.

У центрі подій – Геймітч Абернеті, ментор Кетніс Евердін та Піти Меларка у трилогії "Голодних ігор". Геймітч був переможцем 50-х голодних ігор, так званою "кривавої чверті", коли кожен округ посилав на ігри не двох, а чотирьох учасників. І саме про це розповідає нова книга Сюзанни Колінз, а на листопад 2026 року запланована прем'єра екранізації.

Український переклад книги уже, вочевидь, готовий, бо на сайті видавництва Bookchef можна побачити уривок. 18 липня розпочався передпродаж книги. Очікувана дата початку продажу книги – 2 вересня 2025 року.



Передпродаж книги "Світанок перед жнивами" / Скриншот

"Світанок перед жнивами" – п'ята книга про всесвіт "Голодних ігор". Після основної трилогії Сюзанна Колінз також написала книгу "Балада про співочих пташок і змій", яка оповідала про 10-ті голодні ігри та становлення особистості Коріолана Сноу – антагоніста основної історії.