Кліпи знімав Бадоєв, а солістка зараз пише сценарії серіалів: що сталося з гуртом "Таліта Кум"

З кожним роком серед українців з'являється все більше музичних імен, котрі молодь відкриває для себе наново і вважає їхню творчість недооціненою сучасниками. Серед таких – поп-гурт "Таліта Кум".

Гурт припинив свою діяльність у 2009 році, однак зараз інтерес до нього тільки зростає. Що варто знати про гурт "Таліта Кум" – розповідає 24 Канал з посиланням на блогера Руслана Ляча.

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Що треба знати про творчість гурту "Таліта Кум"

Гурт "Таліта Кум" з'явився у 2001 році – це був третій музичний гурт, який заснувала співачка Юлія Міщенко. Назва гурту – біблійна. У перекладі з арамейської вона означає "Дівчинко, підведись".

Активна діяльність гурту тривала до 2007 року. За цей час "Таліта Кум" випустили 3 студійні альбоми та кілька музичних кліпів. Зокрема кліп на одну з найвідоміших пісень "Гаряча і гірка" знімав відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

"Таліта Кум" – "Гаряча і гірка": дивіться відео

У 2007 році гурт поставив свою діяльність на паузу через вагітність солістки Юлії Міщенко та повернувся не на довго у 2009 році. Того ж року й було оголошено про остаточний розпад гурту. На цьому свою музичну кар'єру завершила і сама Юлія Міщенко.

Більше про гурт "Таліта Кум": дивіться відео

Опісля розпаду гурту Юлія стала сценаристкою та продюсеркою популярних серіалів. Зокрема вона працювала над серіалами "Жіночий лікар" та "Черговий лікар". Ймовірно, вона досі працює саме у цій сфері.

Цікаво, що цього літа у продажі з'явиться перший студійний альбом гурту на вінілі – "Іноземці", котрий випустили ще у 2002 році. Передпродаж уже розпочався.