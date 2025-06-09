Мова йде про пісню Psycho Killer гурту Talking Heads, який цього року відзначає 50-річчя. Більше про їхній новий кліп розповість 24 Канал.

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Яким є кліп на Psycho Killer

Головною героїнею нового кліпу стала ірландська та американська акторка Сірша Ронан. Свою участь у зйомках кліпу акторка пояснювала просто – вона фанатка творчості Talking Heads. Як і Майк Міллс, який став режисером кліпу.

У відео Сірша Ронан зіграла жінку, котра повільно сходить з розуму. Фанати настільки оцінили гру Ронан, що вже й жартують, що свого часу гурт не зняв кліп на пісню, бо акторка ще не народилася.

За 3 дні офіційний кліп уже зібрав 2 мільйони переглядів на YouTube.

Talking Heads – Psycho Killer: дивіться відео

Psycho Killer – головний хіт Talking Heads, який з'явився через 2 роки після створення гурту. Пісня стала культовою і звучала у фільмах, серіалах, рекламі, іграх тощо – наприклад у "Дивних дивах", "Сімпсонах" та іграх всесвіту GTA. Однак фанатів завжди дивувало, що кліпу на пісню так і ніколи не було. То ж з нагоди 50-річчя Talking Heads виправили це.