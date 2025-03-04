Хіти, які ми слухаємо досі: найкращі пісні "Території А", що підкорили 90-ті

У середині 90-х в Україні з’явилася перша масштабна музична програма – "Територія А". Десятки виконавців отримали шанс заявити про себе, а деякі з їхніх пісень стали справжньою класикою.

"Територія А" не просто відкрила нових зірок, а й заклала фундамент для української попмузика. 24 Канал розповідає про найпопулярніші хіти, які звучали у телевізійній програмі.

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Що відомо про "Територію А"

"Територія А" - це перша в Україні телевізійна програма, присвячена виключно українській популярній музиці. Вона виходила в ефір з 1995 до 2000 року на телеканалі ICTV і відіграла значну роль у становленні української естради 90-х.

Це був перший український музичний хіт-парад, де глядачі щотижня могли голосувати за улюблені пісні.

Саме завдяки "Території А" популярність здобули Олександр Пономарьов, Ірина Білик, ТНМК, ВВ, Скрябін, Катя Бужинська, Марія Бурмака, Друга Ріка та багато інших.

Крім того, програма дуже виділялася серед інших на телебаченні, адже у 90-х медіапростір був перенасичений російськомовним контентом, а "Територія А" стала майданчиком для україномовної музики.

Також програма мала молодіжний, сучасний стиль і формувала нову українську культуру.

Згодом через фінансові труднощі та зміну медіаполітики "Територію А" закрили, але її внесок у розвиток української музики важко переоцінити.

Які пісні "Території А" були найкращими

Аква Віта – "А тепер усе інакше"

Романтичний хіт, що став символом змін у житті та стосунках. Пісня поєднала ліричний текст і танцювальне звучання, зробивши гурт одним із найвідоміших у 90-х.

"А тепер усе інакше": дивіться кліп

Шао? Бао! – "Купила мама коника"

Легка і весела пісня, що внесла в українську музику атмосферу свята та дитячої безтурботності. Підкорила слухачів своїм оригінальним і гумористичним текстом.

"Купила мама коника": дивіться кліп

Океан Ельзи – "Там, де нас нема"

Одна з перших і найвідоміших пісень гурту, яка стала культовою. Глибокий зміст, проникливий вокал Святослава Вакарчука та меланхолійна атмосфера зробили її справжнім хітом.

"Там, де нас нема": дивіться кліп

Воплі Відоплясова – "Весна"

Пісня, що дарує заряд енергії та радості. Її драйвовий мотив і культовий приспів зробили її невід’ємною частиною весняного настрою для кількох поколінь.

"Весна": дивіться кліп

Віктор Павлік – "Ні обіцянок, ні пробачень"

Культова пісня про нерозділене кохання, яка стала однією з найвідоміших українських пісень кінця 90-х. Її ніжний і водночас болючий текст залишається актуальним для багатьох і сьогодні.

"Ні обіцянок, ні пробачень": дивіться відео