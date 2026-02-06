Поки не розтанув: у Тернополі виставили на продаж сніг
- У Тернополі на платформі онлайн-оголошень з'явилося оголошення про продаж снігу за 50 гривень за 10 кілограмів.
- Через обмерзання ліній на Тернопільщині без світла залишилися 65 населених пунктів та 8 450 абонентів.
На одній з найбільших платформ онлайн-оголошень часто можна знайти дивні оголошення, але деякі з них буквально ошелешують. До прикладу, один з користувачів додумався до продажу снігу.
Нестандартна пропозиція з’явилася від продавця Тараса, пише 24 Канал. В оголошенні вказано вартість снігу. За 10 кілограмів доведеться заплатити 50 гривень. Ймовірно, таке оголошення має винятково розважальний характер, проте користувачів у соцмережах таке підприємництво повеселило.
Читайте також Китайці знайшли талісман 2026 року – ним став Драко Мелфой з "Гаррі Поттера"
У Тернополі виставили сніг на продаж
"Чистий, білий сніг, готовий до продажу оптом. Ідеальний для використання в різноманітних цілях, таких як прикрашання, створення снігових скульптур або зимових розваг. Доступний у великих кількостях за вигідною ціною", – йдеться в оголошенні Тараса.
Та якщо раніше сніг був справді чимось довгоочікуваним та небаченим, то зима цього року повноцінно вступила у свої права. Більшість українців вже встигли відчути на собі справжню зимову погоду – зі снігом та навіть морозами.
Пропозиція продати сніг виглядає іронічно – ніби спроба встигнути продати зиму, поки вона остаточно не завершилася.
У Тернополі продають сніг / Скриншот з оголошення на OLX
Проте на Тернопільщині ситуація не зовсім весела. Насправді через обмерзання ліній без світла залишилися 65 населених пунктів та 8 450 абонентів. Напередодні снігопад у Києві призвів до масштабних заторів та ускладнень у русі, зокрема на Житомирській, Варшавській та Одеській трасах. Для боротьби з наслідками негоди КМДА залучила понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників, які очищають головні дороги, мости та тротуари.
Часто останнім місяць зими буває досить холодним місяцем, однак метеорологи відзначають, що вже з 12 лютого в Україні очікується підвищення температури на 3 – 6 градусів після відступу сильних морозів.
Що ще варто прочитати?
В українській мові є слово, яке не має точного аналога в інших мовах. Це розмовне слово активно використовується в українській мові та літературі, описуючи швидкий рух людини.
Меган Маркл любить незвичну закуску – кавун, посипаний корицею. Вперше вона спробувала це незвичне поєднання ще до того, як стала частиною королівської родини Великої Британії.
Часті питання
Чому у Тернополі вирішили продавати сніг?
У Тернополі виставили сніг на продаж як розважальний хід — оголошення про це викликало сміх у соцмережах. Продавець зазначив, що сніг ідеальний для прикрашання чи створення снігових скульптур.
Яка ситуація з погодою в Україні на даний момент?
У більшості регіонів України вже настала справжня зима — з снігом та морозами. Проте через обмерзання ліній електропередач без світла залишилися 65 населених пунктів на Тернопільщині. Хоча з 12 лютого очікується підвищення температури на 3 — 6 градусів.
Як Київ справляється з наслідками снігопаду?
Для боротьби з наслідками негоди у Києві залучено понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників, які очищають головні дороги, мости та тротуари.