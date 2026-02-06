Поки не розтанув: у Тернополі виставили на продаж сніг

На одній з найбільших платформ онлайн-оголошень часто можна знайти дивні оголошення, але деякі з них буквально ошелешують. До прикладу, один з користувачів додумався до продажу снігу.

Нестандартна пропозиція з’явилася від продавця Тараса, пише 24 Канал. В оголошенні вказано вартість снігу. За 10 кілограмів доведеться заплатити 50 гривень. Ймовірно, таке оголошення має винятково розважальний характер, проте користувачів у соцмережах таке підприємництво повеселило.

У Тернополі виставили сніг на продаж

"Чистий, білий сніг, готовий до продажу оптом. Ідеальний для використання в різноманітних цілях, таких як прикрашання, створення снігових скульптур або зимових розваг. Доступний у великих кількостях за вигідною ціною", – йдеться в оголошенні Тараса.

Та якщо раніше сніг був справді чимось довгоочікуваним та небаченим, то зима цього року повноцінно вступила у свої права. Більшість українців вже встигли відчути на собі справжню зимову погоду – зі снігом та навіть морозами.

Пропозиція продати сніг виглядає іронічно – ніби спроба встигнути продати зиму, поки вона остаточно не завершилася.



У Тернополі продають сніг / Скриншот з оголошення на OLX

Проте на Тернопільщині ситуація не зовсім весела. Насправді через обмерзання ліній без світла залишилися 65 населених пунктів та 8 450 абонентів. Напередодні снігопад у Києві призвів до масштабних заторів та ускладнень у русі, зокрема на Житомирській, Варшавській та Одеській трасах. Для боротьби з наслідками негоди КМДА залучила понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників, які очищають головні дороги, мости та тротуари.

Часто останнім місяць зими буває досить холодним місяцем, однак метеорологи відзначають, що вже з 12 лютого в Україні очікується підвищення температури на 3 – 6 градусів після відступу сильних морозів.

