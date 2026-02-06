Пока не растаял: в Тернополе выставили на продажу снег: в Тернополе выставили на продажу снег
- В Тернополе на платформе онлайн-объявлений появилось объявление о продаже снега по 50 гривен за 10 килограммов.
- Из-за обледенения линий на Тернопольщине без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов.
На одной из крупнейших платформ онлайн-объявлений часто можно найти странные объявления, но некоторые из них буквально ошарашивают. К примеру, один из пользователей додумался до продажи снега.
Нестандартное предложение появилось от продавца Тараса, пишет 24 Канал. В объявлении указана стоимость снега. За 10 килограммов придется заплатить 50 гривен. Вероятно, такое объявление имеет исключительно развлекательный характер, однако пользователей в соцсетях такое предпринимательство повеселило.
В Тернополе выставили снег на продажу
"Чистый, белый снег, готов к продаже оптом. Идеален для использования в различных целях, таких как украшение, создание снежных скульптур или зимних развлечений. Доступен в больших количествах по выгодной цене", – говорится в объявлении Тараса.
И если раньше снег был действительно чем-то долгожданным и невиданным, то зима в этом году полноценно вступила в свои права. Большинство украинцев уже успели почувствовать на себе настоящую зимнюю погоду – со снегом и даже морозами.
Предложение продать снег выглядит иронично – будто попытка успеть продать зиму, пока она окончательно не завершилась.
В Тернополе продают снег / Скриншот из объявления на OLX
Однако на Тернопольщине ситуация не совсем веселая. На самом деле из-за обледенения линий без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов. Накануне снегопад в Киеве привел к масштабным заторам и осложнениям в движении, в частности на Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. Для борьбы с последствиями непогоды КГГА привлекла более 250 единиц техники и 408 коммунальщиков, которые очищают главные дороги, мосты и тротуары.
Часто последний месяц зимы бывает достаточно холодным месяцем, однако метеорологи отмечают, что уже с 12 февраля в Украине ожидается повышение температуры на 3 – 6 градусов после отступления сильных морозов.
