Нестандартное предложение появилось от продавца Тараса, пишет 24 Канал. В объявлении указана стоимость снега. За 10 килограммов придется заплатить 50 гривен. Вероятно, такое объявление имеет исключительно развлекательный характер, однако пользователей в соцсетях такое предпринимательство повеселило.

В Тернополе выставили снег на продажу

"Чистый, белый снег, готов к продаже оптом. Идеален для использования в различных целях, таких как украшение, создание снежных скульптур или зимних развлечений. Доступен в больших количествах по выгодной цене", – говорится в объявлении Тараса.

И если раньше снег был действительно чем-то долгожданным и невиданным, то зима в этом году полноценно вступила в свои права. Большинство украинцев уже успели почувствовать на себе настоящую зимнюю погоду – со снегом и даже морозами.

Предложение продать снег выглядит иронично – будто попытка успеть продать зиму, пока она окончательно не завершилась.



В Тернополе продают снег / Скриншот из объявления на OLX

Однако на Тернопольщине ситуация не совсем веселая. На самом деле из-за обледенения линий без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов. Накануне снегопад в Киеве привел к масштабным заторам и осложнениям в движении, в частности на Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. Для борьбы с последствиями непогоды КГГА привлекла более 250 единиц техники и 408 коммунальщиков, которые очищают главные дороги, мосты и тротуары.

Часто последний месяц зимы бывает достаточно холодным месяцем, однако метеорологи отмечают, что уже с 12 февраля в Украине ожидается повышение температуры на 3 – 6 градусов после отступления сильных морозов.

