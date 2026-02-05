В КГГА отчитались, что с ночи в столице работает 258 единиц спецтехники "Киевавтодора".

Какая ситуация на дорогах Киева?

По словам очевидцев, из-за метелей стоят Житомирская трасса, Варшавская трасса от Бучи до Мощуна и до въезда в Киев, а также въезд в столицу с Одесской трассы. На ключевых дорогах застряли фуры и легковые авто.

Вследствие осложнения движения из-за погодных условий на дорогах наблюдаются массовые ДТП и задержки в движении. По дороге через проспект Георгия Нарбута – водители теряют в пробках до 46 минут, на Дарницком мосту и проспекте Романа Шухевича – около 40 минут.

Кроме того, жители города жалуются на нечищеные тротуары.



Киев стоит из-за непогоды / Фото "РБК – Украина"

Какие меры осуществляет КГГА для улучшения ситуации?

В КГГА сообщили, что для ликвидации последствий непогоды на улицах работают более 250 единиц техники и 408 коммунальщиков. Прежде всего они очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам транспорта и переходам.

Придомовые территории убирают работники коммунальных компаний, а парки и скверы "зеленстроевцы". Для этого привлечено 66 единиц техники и 677 работников.

Какая погода ожидается в столице сегодня?

По прогнозам синоптиков, 5 февраля, в столице будет облачная погода, местами будет идти снег, ветер ожидается юго-восточного направления от 7 до 12 метров в секунду. Температура будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза.

На дорогах наблюдается гололед, поэтому водителям советуют держать безопасную дистанцию на дороге, а пешеходам пользоваться светоотражающими элементами в темное время суток.