Інді-рок-гурт Velvet Sundown, який зібрав понад мільйон слухачів на Spotify, визнав, що є музичним проєктом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Раніше в мережі розгорталися бурхливі дискусії щодо того, чи є група справжньою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на yahoo.

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Як створюється музика гурту Velvet Sundown?

Цифровий гурт Velvet Sundown, ймовірно, натхнений назвою гурту Лу Ріда The Velvet Underground, став вірусним хітом, набравши сотні тисяч прослуховувань та спровокувавши активні дискусії в мережі.

В оновленому профілі гурту на Spotify з’явилася інформація, що група є "постійною художньою провокацією".

Усі персонажі, історії, музика, голоси та тексти пісень є оригінальними творами, створеними за допомогою інструментів штучного інтелекту, які використовуються як творчі інструменти,

– додали в профілі гурту.

Учасники гурту, яких створив ШІ / Фото з Instagram

Новостворені акаунти в соцмережах, які містять фото музикантів, виглядали підозріло фальшивими, чим дражнили користувачів у соцмережах та викликали суперечки щодо того, чи дійсно гурт справжній.

У чому небезпека музики, створеної за допомогою ШІ?

Експерти вже неодноразово застерігали, що генератори зображень, відео та музики на основі штучного інтелекту, які стирають межу між реальним і фальшивим є небезпечними.

У грудні Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів (CISAC), що об’єднує понад п’ять мільйонів творців по всьому світу, провела масштабне дослідження, в якому попередила про небезпеку музики, створеної за допомогою штучного інтелекту.

Музика, створена за допомогою ШІ, несе загрозу для артистів / Фото Unsplash

У ньому прогнозується, що впродовж наступних чотирьох років прибутки артистів можуть скоротитися на понад 20% через зростання частки ШІ-музики на ринку.

Стрімінговий сервіс Spotify відмовився коментувати випадок із Velvet Sundown. Водночас прессекретарка компанії Джеральдін Ігу заявила, що платформа "не надає пріоритету і не отримує фінансової вигоди від музики, створеної за допомогою інструментів штучного інтелекту".

Усі треки створюються, належать і завантажуються ліцензованими третіми сторонами,

– наголосила Ігу.

Водночас конкурентний сервіс потокового відтворення музики Deezer позначив Velvet Sundown поміткою, що це "контент, створений за допомогою штучного інтелекту".

Деякі платформи вже позначають ШІ-музику / Фото Unsplash

Крім того, Deezer уже має технологію, здатну розпізнавати ШІ-музику, зокрема ту, що створена за допомогою таких інструментів, як Suno чи Udio.

У квітні компанія повідомила, що щодня отримує понад 20 000 треків, повністю створених штучним інтелектом, що становить 18% від усього контенту на платформі. Цікаво, що у січні ця цифра становила лише 10%.