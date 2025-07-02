Повідомляє 24 Канал з посиланням на pubity.

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Як ШІ-гурт здобув популярність

Гурт "The Velvet Sundown" із вигаданими учасниками, обкладинками та музикою, які створив ШІ, швидко набув популярності на стримінгових платформах.

"The Velvet Sundown" на стрімінгових платформах позиціонується як справжній гурт, хоча його повністю згенеровано штучним інтелектом. Ймовірно, його популярності сприяли алгоритми Spotify та автоматичні плейлисти.

Користувачі Reddit не оминули цей гурт та застерегли, що є загроза того, що ШІ замінить справжніх артистів.

Вигадані учасники "The Velvet Sundown" / Фото з Instagrm сторінки гурту

У виданні Stereogum зазначають, що "The Velvet Sundown" позиціонує себе як "психово-роковий". Також у нього уже вийшло два альбоми.

На платформі Spotify підтверджені їх два релізи: Floating On Echoes (від 5 червня) та Dust And Silence (від 20 червня). Цікаво, що у списку авторів та продюсерів вказано лише назву самого гурту.

The Velvet Sundown на Spotify / Скриншот

Водночас біографія колективу виглядає як набір безглуздих приказок: "The Velvet Sundown не намагаються відродити минуле. Вони переписують його. Вони звучать як спогади про часи, яких насправді ніколи не було… але якимось чином вони роблять їх реальними".