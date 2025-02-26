"Ти ж мене підманула" зазвучала казахською: блогер розірвав мережу незвичним виконанням

Українська культура багата на народні пісні і зараз інтерес до нашого надбання зростає. Блогер з Казахстану виконав кілька українських пісень казахською мовою, чим підкорив мережу.

Мова йде про Нікіту Єрмекова. Особливо мережу підкорило виконання народної пісні "Ти ж мене підманула", розповідає 24 Канал.

Цікаво Оцінила навіть Леді Гага: українська викладачка з вокалу стала новим трендом у TikTok

Казахська версія розірвала мережу

Днями Нікіта опублікував у TikTok кавер на українську народну пісню, частину якої виконав казахською мовою. За кілька днів відео зібрало понад 640 тисяч переглядів та понад 88 тисяч уподобань.

Однак блогер виконав частину пісні українською. І чимало коментаторів звернули увагу на те, що у Нікіти чудова українська, але у коментарях він розповів, що ніколи нашої мови не вчив, але багато спілкувався з українцями.

"Ти ж мене підманула" казахською: дивіться відео

Також блогер записав кавер на пісню "Тримай" Христини Соловій, що також зібрало чимало захопливих коментарів та вподобань.

"Тримай" Христини Соловій казахською: дивіться відео

У коментарях блогера просять продовжувати і записувати нові кавери на українські пісні.