Сама виконавиця навіть зробила репост цього відео у TikTok. Тим часом у мережі знімають пародії на ці відео, розповідає 24 Канал.

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Олена Українець задала тренд

Викладачка вокалу Олена Українець розірвала мережу своїми дещо незвичними заняттями. Поки учні співають, вона створює "стресові" умови для них, аби ті не тільки співали, але й училися майстерності не відволікатися під час виступів.

Нещодавно вона опублікувала відео, де її учениця співає новий хіт Леді Гаги "Abracadabra". Виконавиця прокоментувала це відео та зробила репост. Ролик зібрав майже 23 мільйони перегляди та 1,2 мільйона лайків.

Урок вокалу, який розірвав мережу: дивіться відео

У мережі почали знімати пародії на це відео, чимало з них уже оцінила і сама Олена Українець.

У мережі пародіюють урок вокалу: дивіться відео

До тренду долучилися і військові, у коментарях учениця Олени Українець оцінила "пародію", а бійці – її вокал.

До тренду долучилися військові: дивіться відео

Такі відео набирають сотні тисяч переглядів у мережі та десятки тисяч лайків. За останні кілька днів з'явилися понад 800 відео.

Новий тренд: дивіться відео

Цікаво, що за словами викладачки, це не перший випадок визнання. Раніше відео її учениці з виконанням пісні Si Ai співачки Tanya набрало понад 30 мільйонів переглядів, а урок з піснею Bam bam виконавиці Misha Miller – більш як 20 мільйонів.