Сама исполнительница даже сделала репост этого видео в TikTok. Между тем в сети снимают пародии на эти видео, рассказывает 24 Канал.

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Елена Украинец задала тренд

Преподавательница вокала Елена Украинец разорвала сеть своими несколько необычными занятиями. Пока ученики поют, она создает "стрессовые" условия для них, чтобы те не только пели, но и учились мастерству не отвлекаться во время выступлений.

Недавно она опубликовала видео, где ее ученица поет новый хит Леди Гаги "Abracadabra". Исполнительница прокомментировала это видео и сделала репост. Ролик собрал почти 23 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Урок вокала, который разорвал сеть: смотрите видео

В сети начали снимать пародии на это видео, немало из них уже оценила и сама Елена Украинец.

В сети пародируют урок вокала: смотрите видео

К тренду присоединились и военные, в комментариях ученица Елены Украинец оценила "пародию", а бойцы – ее вокал.

К тренду присоединились военные: смотрите видео

Такие видео набирают сотни тысяч просмотров в сети и десятки тысяч лайков. За последние несколько дней появились более 800 видео.

Новый тренд: смотрите видео

Интересно, что по словам преподавательницы, это не первый случай признания. Ранее видео ее ученицы с исполнением песни Si Ai певицы Tanya набрало более 30 миллионов просмотров, а урок с песней Bam bam исполнительницы Misha Miller – более 20 миллионов.