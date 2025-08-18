Мало хто знає, але у Тіни Кароль є спільний трек із легендою світового хіп-хопу Snoop Dogg. Мовиться про пісню Blow Your Mind, яка була випущена ще у 2020 році.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео блогера Руслана Ляча у TikTok.

Дивіться також Один із найяскравіших кліпів Мадонна зняла з українцями: як це сталось

Що відомо про спільну пісню Тіни Кароль та Snoop Dogg?

Не всі знають, але українська співачка Тіна Кароль має спільну пісню з легендарним американським репером Snoop Dogg. Трек Blow Your Mind вийшов ще у 2020 році спільно з виконавцем Luca Dayz.

Luca Dayz Feat. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: дивіться відео

На той час Кароль співпрацювала з американським лейблом Bentley Records, який і дозволив реалізувати цю несподівану колаборацію.

Цікаво, що одним з авторів музики значиться український саунд-продюсер M1SHKA. У 2023 році він отримав престижну премію "Греммі" за роботу над двома піснями для іспанської співачки Rosalía.

Зауважимо, що у пісні Тіна Кароль експериментує зі стилем R&B, що нетипово для неї.