Артистка обирала зіркових чоловіків, із якими погодилася б піти на побачення і навіть пояснила чому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого радіо".

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За словами Тіни, романтичну вечерю вона провела б із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. З актором Тарасом Цимбалюком, навпаки, обрала б активний формат побачення – разом пішли б до спортзалу. На зустріч за чашкою кави, чи просекко Кароль би пішла з Даніелем Салемом. Вона вважає, що це було б дуже весело. А от для інтелектуальної бесіди Тіна обрала б телеведучого Євгена Яновича.

Чи ходить Тіна Кароль на побачення?

Нині співачка на побачення не ходить. Ті чоловіки, з якими їй справді хотілося б зустрітися, не запрошують, а всім іншим вона відмовляє.

Утім, нещодавно Тіна заявила, що нарешті "готова зазирнути в очі іншого чоловіка". Цим вона дала зрозуміти, що після втрати чоловіка Євгена Огіра вже готова до нових стосунків.