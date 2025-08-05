Вона зізналася, чи колись отримувала гроші від зірок за інтерв'ю з ними. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Мув до нас".

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Наталія запевнила: жодна зірка їй ніколи не платила за інтерв'ю.

Ніяких комерційних пропозицій не було, бо, по-перше, час зараз не той і артисти, мені здається, бояться таке пропонувати. По-друге, ми б і не брали таке в ефір,

– пояснила ведуча.

Тур також додала, що зазвичай працює на масштабних подіях, де бере короткі коментарі у знаменитостей. За її словами, траплялося, що молоді виконавці самі підходили, просили про інтерв'ю, але не могли чітко сформулювати свої думки. У таких випадках вона вирішувала не включати ці фрагменти до випуску.

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Натомість інший відомий інтерв'юер Слава Дьомін раніше розповідав, що деякі його інтерв'ю були комерційними – зірки самі оплачували вихід випуску з ними. В одному з випадків гостя заплатила близько 3 тисяч доларів, а коли відео набрало понад 100 тисяч переглядів, попросила його видалити й була готова ще раз заплатити, аби прибрати матеріал з публічного доступу.