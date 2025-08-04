Дружина Притули висловилася про народження сина і показала фотографію, зроблену під час вагітності. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини.

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Катерина Притула опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує вагітною. Жінка ніжно тримається за животик та усміхається. Вона одягла сукню, а свій образ доповнила прикрасами.

Вагітна Катерина Притула / Фото з її інстаграму

Катерина стала мамою втретє. Разом з Сергієм вона також виховує двох доньок: Соломію і Стефанію. Жінка зізналась, що маленький Марко вже встиг перевернути її світ.

Ти з'явився на світ голосно, впевнено і з характером. Я вже зрозуміла, хто в домі головний: можеш їсти скільки хочеш, спиш, коли зручно, і змушуєш мене плакати від щастя і любові. Дякую Богу за Маркусика. Сергійкові – за наполегливість і підтримку під час пологів. І дякую собі – я це зробила,

– написала дружина Притули.

У Сергія Притули народився син / Фото з інстаграму Катерини

Марко Притула народився у День жалоби

1 серпня у Києві був День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. 31 липня Росія вбила 31 людину, серед них 5 дітей. Ворог зруйнував будинки у Святошинському і Солом'янському районах столиці.

"Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози, наш спільний біль", – написав Притула.