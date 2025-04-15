Оркестр грав навіть після аварії, а катастрофу передбачили: 7 дивовижних фактів про "Титанік"

113 років тому, 15 квітня 1912 року, сталася одна з найтрагічніших подій в історії судноплавства – саме в цю ніч легендарний лайнер "Титанік". Попри статус "непотоплюваного" судна, трагедія забрала життя майже 1500 осіб.

"Титанік" став символом людської самовпевненості, технічного прогресу і водночас – болісного уроку. 24 Канал розповідає про 7 маловідомих, але справді вражаючих фактів про легендарний лайнер.

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Будівництво "Титаніка" тривало три роки

"Титанік" будували майже три роки в спеціально зведеному доку. 90% його довжини мало подвійне дно, а трюми були розділені на водонепроникні відсіки, що мало б захистити судно у разі пошкоджень. Через це корабель вважали практично непотоплюваним.

Окрім "Титаніка" було побудовано два майже такі самі кораблі, які мінімально поступалися йому у розмірах - "Олімпік" і "Британнік". Перший прослужив до 1935 року, а другий був торпедований німецьким підводним човном у 1916 році.

"Титанік" / Фото Wikipedia

Капітан проігнорував попередження про айсберги

Перед зіткненням з айсбергом капітан отримав аж сім попереджень про небезпеку. Попри це, лайнер продовжував рухатися на повній швидкості, хоча ніч була темною і видимість – нульовою. За однією з версій, керівництво компанії вимагало перетнути Атлантику якнайшвидше.

Після трагедії була створена міжнародна система спостереження за айсбергами – вона працює досі, й подібних катастроф з того часу не траплялося.

Катастрофу "Титаніка" загадково передбачили в романі

У 1898 році, за 14 років до реальної трагедії, письменник Морган Робертсон опублікував роман "Марність", у якому описав загибель гігантського судна під назвою "Титан".

Судно також зіткнулося з айсбергом і затонуло через брак рятувальних шлюпок. Подробиці у книжці напрочуд точно збігаються з реальними подіями – аж до кількості жертв та приблизних координат катастрофи.

Роман "Марність" / Фото book-shelf.pk

Оркестр грав до останнього

Понад дві години після аварії оркестр на палубі продовжував грати, намагаючись заспокоїти пасажирів. Водночас і досі точаться суперечки, яка саме мелодія звучала останньою: деякі очевидці згадували гімн "Ближче до тебе, Господи" (згодом, саме вона звучала у фільмі "Титанік" Джеймса Кемерона), інші – регтайм.

Радист Гарольд Брайд стверджував, що чув пісню "Осінь" перед тим, як покинув палубу. Його свідчення вважаються найнадійнішими – адже всі музиканти загинули разом із кораблем.

"Ближче, мій Боже, до Тебе" звучала у фільмі "Титанік": дивіться відео

Усіх пасажирів можна було врятувати

На борту "Титаніка" було лише 20 шлюпок – цього вистачало лише для половини пасажирів та екіпажу. Початково планувалося встановити 48 шлюпок, однак судновласники вирішили зменшити їх кількість, аби зберегти естетику лайнера. Вони вважали, що корабель все одно неможливо потопити.

Над лайнером нависло передчуття невідворотного

Незадовго до рейсу приблизно 50 людей відмовилися від поїздки, хоч і втратили через це великі гроші, адже квитки на "Титанік" коштували чимало. Дехто з них говорив про дивне передчуття.

Навіть астрологи та екстрасенси не радили своїм клієнтам вирушати в подорож саме цим лайнером. Дослідники й досі кажуть, що над "Титаніком" від самого початку ніби висіла зловісна тінь.

Уламки "Титаніка" знайшли лише через 73 роки

Корабель затонув у ніч на 15 квітня 1912 року, а його залишки виявили лише 1 вересня 1985 року – на глибині 3800 метрів у Північній Атлантиці. Експедицію очолив дослідник Роберт Баллард.

З’ясувалося, що лайнер розколовся навпіл – частини судна лежали на відстані 600 метрів одна від одної. З дна вдалося підняти багато артефактів – від посуду й меблів до особистих речей пасажирів.

Уламки "Титаніка" / Фото Magellan