Скільки потрібно було заплатити, щоб потрапити на розкішний лайнер у 1912 році та зараз, дослідив ресурс Cruise Mummy, пише 24 Канал.

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Якими були ціни на "Титанік" порівняно із сучасними круїзами

Квитки на "Титанік" у 1912 році коштували від 7 до 870 фунтів стерлінгів. За сьогоднішніми цінами це дорівнює приблизно 850 фунтів стерлінгів за третій клас і понад 105 000 фунтів стерлінгів за найкращі каюти першого класу.

Цікаво те, скільки коштують квитки в американських доларах. У 1912 році обмінний курс між фунтом і доларом був набагато вищим – за фунт можна було отримати майже 5 доларів. Отже, квиток до третього класу коштував 35 доларів, а до першого класу – понад 4 000 доларів.



Скільки коштували квитки на "Титанік" / Фото із сайту Cruise Mummy

Підраховано, що під час першого рейсу на борту "Титаніка" було 324 пасажири першого класу, хоча невідомо, скільки з них зайняли стандартні каюти першого класу, а скільки – каюти-люкс.



Скільки б довелося заплатити за квитки на "Титанік" / Порівняльна інфографіка Cruise Mummy

На борту було 284 пасажири другого класу і 709 пасажирів третього класу. Під час плавання "Титанік" був заповнений приблизно наполовину.

Отже, якби всі пасажири першого класу заплатили 30 фунтів стерлінгів, то загальна вартість проїзду для всіх пасажирів становила б 18 091 фунт стерлінгів (90 455 доларів) у 1912 році – або трохи більше 2,2 мільйона фунтів стерлінгів (2,75 мільйона доларів) на сьогоднішні гроші.



Якою була ціна квитків на "Титанік" / Фото із сайту Cruise Mummy

Сучасні круїзні лайнери не класифікують каюти як "перший", "другий" чи "третій" клас, як це було на "Титаніку". Натомість вони пропонують різні категорії кают: від внутрішніх (без вікон) до люксових апартаментів з балконами та додатковими зручностями.

Цікаво, що люкси та найдешевші квитки на "Титаніку" відповідають середнім цінам на сучасні круїзні лайнери. Однак стандартні каюти на "Титаніку" дещо дорожчі.

Наприклад, ціни на сучасні люксові каюти коливаються від 10 000 до 100 тисяч доларів, приблизно, як на "Титаніку".