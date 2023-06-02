Раніше ми вже розповідали, що "Титанік" повністю відсканували у 3D. Найточніша у світі цифрова копія корабля надасть змогу науковцям встановити точні причини й деталі аварії. Досліджуючи великі уламки лайнера, команда натрапила на маленьку, але важливу деталь – намисто з бірюзи та золота, прикрашене зубом мегалодона.

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Намисто із зубом мегалодона знайдене серед уламків "Титаніка" / Фото Magellan

Мегалодон це величезна доісторична акула, що існувала приблизно 20 мільйонів років тому.

Попри приголомшливу знахідку, суворі правила, накладені угодою між Великою Британією і Сполученими Штатами, не дозволили на місці катастрофи вилучити намисто. Тому компанія Magellan звернулася до технології штучного інтелекту в пошуках законного власника.

Як шукатимуть власника намиста

Використовуючи передові алгоритми штучного інтелекту, компанія має намір проаналізувати відеозаписи пасажирів, які сідали на борт "Титаніка". Ретельно скануючи та обробляючи зображення за допомогою технології розпізнавання облич, система має на меті каталогізувати вбрання, в яке були одягнені люди в день, коли вони вирушили у свою доленосну подорож.

Ця проривна технологія має потенціал, щоб визначити, хто з пасажирів носив загадкове намисто, що згодом уможливить пошук живих родичів його власника.

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Інші знахідки на кораблі

На додаток до втраченого намиста, нещодавно отримані 3D-зображення виявили інші гострі рештки, що проливають світло на події, які відбувалися під час трагічної загибелі корабля. Серед знахідок пара взуття, та закорковані пляшки шампанського розкидані серед уламків корабля. Ці моторошні погляди в минуле слугують похмурим нагадуванням про фатальну ніч, коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом, що вирішило його долю і забрало життя понад 2200 пасажирів.