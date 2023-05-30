Деталі відкриття

Цей дивовижний геологічний об'єкт, названий грязьовим вулканом Borealis, є лише другим у своєму роді, виявленим у норвезьких водах. Відкриття було зроблено експедицією "Поглиблення знань про метан в Арктиці" (AKMA), очолюваною вченими з Арктичного університету Норвегії (Університет Тромсе).

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Професор Стефан Буенц, співкерівник експедиції, описав захоплення від відкриття таких прихованих скарбів на морському дні:

Досліджувати морське дно і відкривати нові джерела метану – це все одно, що знаходити приховані скарби. Кожного разу, коли ми спускаємося на морське дно, у нас виникає відчуття, що ми тільки починаємо розуміти велике і неймовірне розмаїття таких систем.

Підводний грязьовий вулкан – це геологічне утворення, що виникає в результаті виверження каламутних рідин і газів, в першу чергу метану. Грязьовий вулкан Borealis має діаметр приблизно 7 метрів і висоту близько 2,5 метра.

Вчені використовували дистанційно керований зонд, щоб зняти кадри невеликого пагорба, який постійно викидає каламутну рідину, багату на метан.

Вулкан Borealis: дивіться відео

Цікаво, що грязьовий вулкан розташований у набагато більшому кратері, що має 300 метрів в ширину і 25 метрів в глибину. Розташоване на глибині 400 метрів під поверхнею моря, це виняткове утворення, ймовірно, виникло внаслідок потужного і раптового виверження метану, що сталося приблизно 18 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду.

Науковці також виявили велику кількість тваринного світу, що процвітає на флангах вулкана. Ці організми живляться карбонатною кіркою, яка утворилася тисячі років тому, коли мікроорганізми споживали метан і виробляли бікарбонат як побічний продукт. Морські анемони, губки, корали, морські зірки, морські павуки та різні ракоподібні були серед різноманітних істот, які спостерігалися в околицях.

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Вчені вже знаходили такі вулкани

Єдиним іншим відомим грязьовим вулканом у норвезьких водах є вулкан Гокон Мосбі, який був виявлений у 1995 році на морському дні на південь від Шпіцбергену. Цей об'єкт шириною 1 кілометр лежить на глибині 1 250 метрів під поверхнею води і розташований у межах дослідницької зони Центру геобіології Бергенського університету.

Хоча підводні грязьові вулкани складно виявити і точно нанести на карту, за оцінками експертів, їх можуть бути сотні або навіть тисячі на морському дні по всьому світу.