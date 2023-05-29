Залишки парфумів виявлено в 2019 році під час археологічних розкопок у сімейному склепі першого століття нашої ери. Вони збереглися, затвердівши, всередині вирізаної з кварцу посудини.

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Що відомо

Це була гробниця, що належала багатій сім'ї, в якій, крім численних предметів, пов'язаних з похоронними ритуалами, знаходилися похоронні урни шести дорослих людей – трьох жінок і трьох чоловіків.

В одну з урн, зроблену зі скла, поверх кремованих скелетних останків жінки 30-40 років було покладено тканинний мішечок, залишки якого збереглися. У ньому містилися три бурштинові намистини та маленький флакон з гірського кришталю.

Тоді парфумерні пляшечки зазвичай виготовляли зі скла, флакони з цільного шматка гірського кришталю були величезною рідкістю, що свідчить про заможність родини. Як повідомляється, флакон виявився дуже добре запечатаним за допомогою доломіту й бітуму.



Знахідки, зроблені в гробниці / Фото IQUEMA

Щоб встановити склад парфумів, вчені використовували рентгенівську дифракцію і газову хроматографію в поєднанні з мас-спектрометрією. Надійно були ідентифіковані два компоненти: основа і сама ароматична есенція. Парфуми виявилися олійними: основою була рослинна олія, найімовірніше, оливкова. Основним ароматичним компонентом була ефірна олія пачулі, отримана з індійської рослини Pogostemon cablin.

До цієї знахідки не було відомо, що цю широко використовувану в сучасній парфумерії рослину застосовували й у Римській імперії.