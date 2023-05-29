Учені з Університету імені Нельсона Мандели (Південна Африка) оголосили, що на південному узбережжі Кейптауна знайшли найдавніші сліди представників нашого виду. Наукова стаття вийшла в журналі Ichnos.

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Деталі відкриття

Загалом було знайдено сім слідів, які різнилися за віком.

Наймолодшим – близько 71 000 років.

Найстаріший слід, вік якого становить 153 000 років, є найцікавішим – це найдавніший з відомих слідів Homo sapiens у світі. Його знайшли в національному парку Garden Route.

Сліди виявили під час розкопок у породах під назвою "еоліаніти", які являють собою скам'янілі стародавні дюни. Вони схильні до ерозії, тому археологам доводиться працювати швидко, поки сліди не будуть знищені океаном і вітром.

Ділянку датували методом оптично стимульованої люмінесценції. Цей метод показує, як давно піщинка піддавалася впливу сонячного світла. Для піщаних відкладень, які швидко заповнюють залишені сліди, це надійний спосіб датування. Дати підтверджують археологічні дані: знаряддя праці, прикраси, способи видобутку молюсків.

Автори роботи кажуть, що це ще не кінець. Вони підозрюють, що більш давні сліди досі чекають свого відкриття на південному узбережжі Африки. Вчені хочуть поширити пошук на старіші відкладення в регіоні, вік яких варіюється від 400 000 до більш ніж 2 мільйонів років.